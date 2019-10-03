Yerel seçimlerde usulsüzlük soruşturmasında yeni dava açıldı
İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 şüpheli hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istedi03 Ekim 2019 Perşembe 14:09
İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheli hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istedi.
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