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"Seçimler ülkemiz ve milletimiz için çok güzel neticelenecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:- "Türkiye zor bir seçime giriyor. İşte karşıda oluşan ittifaklar, zaten bize anlatıyor nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu. İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için çok güzel neticelenecek"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:51
"Seçimler ülkemiz ve milletimiz için çok güzel neticelenecek"

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye zor bir seçime giriyor. İşte karşıda oluşan ittifaklar, zaten bize anlatıyor nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu. İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için çok güzel neticelenecek." dedi.

Kandemir, partisinin Zonguldak İl Başkanlığında düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmanın altyapısını, zeminini, bundan sonraki çalışmaları değerlendirecekleri bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Zonguldak'ın kendileri için çok önemli kentler arasında yer aldığını belirten Kandemir, "Zonguldak, AK Parti belediyeciliğine susamış illerimizden biri. Zonguldak'ın sokaklarını kim arşınlasa yüreğinden, 'Bu şehir daha güzel yönetilir, bu şehri emanet edeceğimiz, bu şehre sevdası, aşkı olan mutlaka daha güzel insanlar vardır.' der. İşte tam da ona talibiz." diye konuştu.

Kandemir, 31 Mart'ta Zonguldak'ın AK Parti belediyeciliğiyle buluşacağına inandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok temiz, çalışkan, vizyonu olan bir adayımız var. İnşallah o adayımızla biz çok iddialıyız bu seçimde. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Zonguldak'ta da çok iddialıyız fakat burada hususen çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız, teşkilatımız çok dikkatli bir çalışmayla kendimizi aktarmak, projelerimizi anlatmak ve inşallah bu şehri hak ettiği gibi yönetilmesini sağlamak anlamında gayret gösteriyor. Yakın zamanda inşallah sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da kentte ağırlayacağız. Geceli gündüzlü sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletvekillerimiz, teşkilatlarımız çok yoğun bir çalışma yapıyor."

Kandemir, çalışmayı seven teşkilat olduklarını vurgulayarak, "AK Parti teşkilatları en altından en üst neferine kadar geceli gündüzlü, özenli çalışan bir teşkilat. Sayın Cumhurbaşkanımız dün yirminci mitingini yaptı. İnşallah biz de onun ekibi olarak her seçmene ulaşıp, derdini anlatacak bir gayret gösterme heyecanı içerisindeyiz. Türkiye zor bir seçime giriyor. İşte karşıda oluşan ittifaklar, zaten bize anlatıyor, nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu. İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için çok güzel neticelenecek ve Zonguldak bizim yüzümüzü gülümseten illerimizden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:51
  1. - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:
  2. Zonguldak

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