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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün 16:00'da!

Türkiye'nin gelecek yüz yılını belirlediği tarihi seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 16.00'da Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:06
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün 16:00'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Beştepe'deki görüşme, saat 16.00'da başlayacak.

Bugün katıldığı cenaze töreninde açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, toplantıya kendisinin de katılacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya gelecek.

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Devlet Bahçeli
  5. Beştepe
  6. Binali Yıldırım

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