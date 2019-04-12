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Seçim 2019 Sayfası

"Seçimler, Keşmir sorununun çözümüne katkı sağlamaz"

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, "Hindistan'da seçimlerin yapılmayı, hükümetlerin değişmeyi sürdüreceği ancak Keşmir meselesinin çözüme kavuşturulamayacağı" değerlendirmesinde bulundu

12 Nisan 2019 Cuma 23:09
"Seçimler, Keşmir sorununun çözümüne katkı sağlamaz"

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin önde gelen alimlerinden Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, ülkede parlamento seçimlerinin, Keşmir sorununun çözümüne herhangi bir katkı sunmayacağı söyledi.

Faruk, Hint yetkililer tarafından üç gün boyunca sorguya çekilmesinin ardından Srinagar'da Camia camisinde toplanan kalabalığa cuma hutbesi verdi.

"Hindistan'da seçimlerin yapılmayı, hükümetlerin değişmeyi sürdüreceği ancak Keşmir meselesinin çözüme kavuşturulamayacağı" değerlendirmesinde bulunan Faruk, Hindistan'ın baskılarının, Cammu Keşmir'deki direniş hareketini zayıflatamayacağını kaydetti.

Cammu Keşmir'de çok sayıda bağımsızlık yanlısı lider ve aktivistin, bölgede 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 40'tan fazla kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından saldırganlığı finanse etmek suçlamalarıyla gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi 11 Nisan'da başladı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:09
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. Mirvaiz Ömer Faruk

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