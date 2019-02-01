İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ne olursanız olun, kim olursanız olun, ne kadar güçlü olursanız olun, siyasette esas seçimin kazanıldığı yer seçim meydanı ve sandıktır. Çalışmayanın kazanması mümkün değildir." dedi.

Kurtulmuş, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Esenler seçim start programında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu, bu seçim süreci içinde yorulmadan, gece gündüz demeden herkesin kapısını çalacaklarını, herkese ulaşacaklarını ve herkesin gönlünü kazanacaklarını söyledi.

Memleket işinin gönül işi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Gönlünü almadığınız insanların oylarını almanız mümkün değildir. Allah çalışana sonuçlarını verir. Türkiye’nin birinci partisiyiz, çok büyük tecrübeye sahibiz. Sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok ülkesi için lider olan bir lidere, Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Ne olursanız olun, kim olursanız olun, ne kadar güçlü olursanız olun, siyasette esas seçimin kazanıldığı yer seçim meydanı ve sandıktır. Çalışmayanın kazanması mümkün değildir." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafya çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Bugün 1 Şubat 2019. 1 Şubat 1979’da meşhur gazeteci Abdi İpekçi bir suikaste kurban gitti, karanlık odaklar tarafından öldürüldü. 1980 öncesinde faili meçhul cinayetler, şehirlerin bölündüğü bir ülkemiz vardı. Üniversiteler kat kat bölünüp, caddeler, sokaklar birbirinden ayrıldı. O oyunu tezgahlayanlar, ardından 80 darbesini tezgahladılar.

İzmir'deki CHP adayının babası var ya? Onun da savcı olduğu mahkemeleri kurdular. Kimse babasının suçuyla suçlanamaz ama CHP de bunu yapmayacaktı bu ülkeye."





- "Fırat'ın doğusu da bizim batısı da bizim"

Numan Kurtulmuş, 40 sene boyunca milletin Asala ve PKK ile meşgul edildiğini, Türkiye 40 yıl PKK ile boğuşmasa hızlı trenlerin çoktan yapılmış olacağını belirterek, "Bu ülkenin hem insanlarını katlettiler hem ayağına pranga vurgular hem de siyaseti kilitlediler." şeklinde konuştu.

Yıllar boyunca oynanan oyunun hiç değişmediğini, 1979'da terör örgütleri ve sağ-sol çatışması üzerinden soğuk savaşın hesabı görülürken, bugün Fırat'ın doğusu-batısı diye başka bir hesap görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu da bizim batısı da bizim. Suriye, İran, Ürdün, Azerbaycan, Balkanlar'dakiler hepsi bizim kardeşimiz. Oyun, büyük oyun. Matruşka var ya? Şimdi bitmiş zannediyorsun, bir kutu daha çıkıyor. Oyun, bu coğrafyanın insanlarını paramparça haline getirmek. Bu coğrafyanın insanlarının geçmişlerini körelttikleri gibi geleceklerini de köreltmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bu oyunu bozacak tek ülke Türkiye"

Bu oyunu bozacak tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu oyunun ne olduğunu anlayan bölgemizdeki en önemli siyasi hareket AK Parti'nin temsil ettiği siyasi harekettir. Oyunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a niye kızıyorlar? Erdoğan, bu oyunu gördüğü için, Orta Doğu halklarının kardeşliğini savunduğu için. Bu oyunu bozacak Türkiye'nin güçlü olma zorunluluğu vardır. Bu coğrafyada, başkalarının ekonomik zenginliğinden verecekleriyle, başkalarının silahlarıyla ayakta duramayız.

AK Parti iktidarı döneminde, fevkalade politikalarla kendi insansız hava araçlarımızı, kendi topumuzu, tüfeğimizi, silahımızı, uçağımızı üretir hale geldik. Güçlü Türkiye, büyük Türkiye, ekonomik olarak güçlü Türkiyedir. Güçlü Türkiye, siyaseten güçlü Türkiye'dir, darbeleri geride bırakan Türkiye'dir. Bütün bunların hepsi sağlam bir irade gerektiriyor."

Gelecek dönemde AK Parti'nin gücünü devam ettirmenin araçlarından birinin de sandık ve 31 Mart seçimleri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, belediye başkan adaylarını tespit ettiklerini, Esenler'de yeni dönemde Tevfik Göksu'nun hizmetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim manifestosu kapsamında yeni dönemde neler yapacaklarını millete anlatacaklarını aktaran Kurtulmuş, "Her alanda güçlü şehirler, her alanda büyük yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu seçimlerden sonra seçtiğimiz belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle birlikte yola devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde birbirimize gözümüzün içi gibi bakacağız, yol arkadaşı olarak safları sıklaştıracağız." dedi.

Belediye başkanlarının en temel vasfının adalet, emanet, sadakat olacağını ifade eden Kurtulmuş, "Bu çatının altında kibir sahibi insanlara yer yoktur. Belediye başkanlarımız, tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olacaktır. Belediye başkanları ve meclis üyesi arkadaşlarımız, adaletle emanete sahip çıkarak sadakatle hizmet edecekler." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan günün anısına tablo hediye etti.

Kurtulmuş, partisinin kadın ve gençlik kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.















