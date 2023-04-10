'Seçimi Kılıçdaroğlu kazanırsa bizim gibilere yaşama şansı vermezler!'

Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te, Antakya’da Arap, fellah, bir mezhebin temsilcisi gibi davranan 14 Mayıs seçimi sonrasında da yeni bir Seyfi Oktay vakasını İslam ehline yaşatacak olan bunu açıkça tüm uygulamalarda gösteren bir hakim var ki, o hakimi buralarda hemen herkes bu özelliği ile biliyor, tanıyor. Bu hakim bölgemizdeki tüm akçeli, rüşvet işlemlerinin başındaki bir kişidir. Bu hakim, hiçbir akçeli işlerde hukuka uygun karar vermez, hep taraflı karar verir. Allah için kör gördü, sağır duydu.

Hukuk katlediliyor, adalet sadece bir tarafın, Arap, fellah, bir mezhep taraftarlarının kazandığı duruma getiriliyor.

Adalet Bakanlığında Adana bölgede görev yapıyorum, sussam olmaz.. Beni bilseler bir dakika yaşatmazlar. Seçimi Kılıçdaroğlu Allah göstermesin kazanırsa bizim gibilere yaşama şansı vermezler!

Nas var; kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

Haksızlık, kötülük karşısında susan dilsiz şeytandır.

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Allah, devletimize milletimize zeval vermesin

Allah, İslam âleminin, 11 ayın sultanı, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş yolu olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah, İslam aleminin yar ve yardımcısı olsun.