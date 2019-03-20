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"Seçimi kazanmak için yola çıktık"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık"- "Bazen 'Nerelerde seçimi kazanacaksınız?' diye soruyorlar. Bin 389 belediye seçimlerinin tamamında diyorum. Hangi manzarayla karşılaşırız onu bilmiyorum ama hedefimiz bu"

20 Mart 2019 Çarşamba 22:33
"Seçimi kazanmak için yola çıktık"

MERSİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık." dedi.

Karamollaoğlu, Mersin'deki Kongre ve Sergi Sarayı'nda partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Saadet Partisi'ne karşı haksız bir mücadele yürütüldüğünü savunan Karamollaoğlu, buna rağmen vatandaşların, partisine olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'de başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Türkiye şu anda hükümet eliyle yaptığı, üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı ve bütün gücünü çiftçiye ve sanayiye destek vermeye ayırmalı. Bunlar yapılırsa 2, 3 sene içerisinde Türkiye'nin problemlerinin çözüldüğüne şahit olacağız." diye konuştu.

Parti olarak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde tüm belediyeleri kazanmayı hedeflediklerini aktaran Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oylarımızı artırmak için değil her il, ilçe, beldede seçimi kazanmak için yola çıktık. Bazen, 'Nerelerde seçimi kazanacaksınız?' diye soruyorlar. Bin 389 belediye seçimlerinin tamamında diyorum. Hangi manzarayla karşılaşırız onu bilmiyorum ama hedefimiz bu. Bu neticeyi almak için çalıştığımızda Cenabıhak inanıyorum ki bize büyük başarıları lütfedecek, bizi bu başarılara nail kılacak."

Karamollaoğlu, hizmette ayrım yapmayacaklarını, herkese eşit hizmet götüreceklerini, israfı önleyeceklerini ifade etti.

Partisine yönelik sürekli bir saldırı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Efendim, işbirliği yapıyormuşuz belli çevrelerle. Mahkemeye gideceğiz. Mahkemeler nasıl karar verir, bilmiyorum ama her konuda yapılan iftiranın, hakaretin hesabını mutlaka onlardan soracağız. Başka çaremiz yok." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, tüm vatandaşların oylarına talip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece ve sadece ülkemizde yaşayan insanlarımızın derdine derman olmak için siyaset yapıyoruz. Hava atmak, başkanlık koltuğuna oturmak, oradaki imkanları kendi menfaatlerimize kullanmak için değil. Bunu şimdi milletimiz görmeye başladı, gördüğü için teveccüh artıyor. İnsanlarımız 'Sizinle beraberiz ama aynı karede, fotoğrafta gözükemeyiz.' diyor. İnşallah bundan dolayıdır sandıkta bir patlama olacak."

Partililerden, seçim sürecinde vatandaşlarla sık sık bir araya gelmelerini isteyen Karamollaoğlu, tüm vatandaşların mutlaka sandık başına gitmesinin önemine değindi.



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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:33
  1. 31 Mart Mahali İdareler Seçimi
  2. aday tanıtım
  3. Mersin
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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