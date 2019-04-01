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Seçimi kazanan Alinur Aktaş camide şükür namazı kıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, Ulu Camii'de şükür namazı kıldı ve sabah namazını eda etti. Daha sonra Aktaş, vatandaşlara çorba dağıttı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:44
Seçimi kazanan Alinur Aktaş camide şükür namazı kıldı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kesin olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Aktaş, "Allah'a hamdolsun, dün akşam itibariyle yerel seçimleri bitirdik. Bizi tekrar bu göreve layık gören Bursalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Ulu Cami'de şükür ve sabah namazı kılan Alinur Aktaş, daha sonra vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanlığının bir hizmet kapısı olduğunu söyledi.

Kendilerinin de Bursa'yı daha ileriye taşımanın derdi ve hesabı içerisinde olacaklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ve cemaatimizle birlikte şükür ve sabah namazını eda ettik, çorba ikramında bulunduk. Osmanlı Devleti'nin kurucularından olan Osman ve Orhan Gazi'yi makamlarında ziyaret edip dua edeceğiz, Bursa'mıza çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. Burayı hizmetlerle bezemek istiyoruz, bu konuda niyetliyiz, kararlıyız. Bu güzelliklerin tümünde emeği geçen tüm kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Nihayetinde Bursa kararını vermiştir, bize düşen de Bursa'yı ideal şekline büründürmek adına hizmet edip katkı koymaktır."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 08:44
  1. Alinur Aktaş
  2. Bursa
  3. Bursa seçim sonuçları

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