Seçimi kazanan Çınar’dan ilk mesaj

Yeşilyurt’ta Cumhur İttifakının adayı olarak girdiği 31 Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 102 bin 507 oyla AK Parti’den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şimdi Yeşilyurt için daha fazla çalışma ve üretme zamanıdır. ‘Gönül Belediyeciliği’ temalı yeni projelerimizle güzel ilçemizi 2023 vizyonuna ulaştırmak için 7/24 çalışma sözü veriyoruz” dedi.

Çınar, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde Yeşilyurt’ta büyük bir zafer kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çınar, mesajında, "Yeşilyurt’ta huzur ve güven içerisinde geçen yerel seçimlerde AK Partimizi ve Cumhur İttifakını rekor düzeyde oyla birinci seçen tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Gelecek nesillere modern, yaşam standardı yüksek, bütün alanlarda refah seviyesi yüksek bir Yeşilyurt’u emanet etmek için biz ‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret ‘ ile ‘Durmak Yok Yola Devam ‘ diyoruz. Geleceğe daha güven ve huzurla bakan, büyüyen ve gelişen Yeşilyurt’u hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Vatandaşların desteğine ve güvenine layık olabilmek için ilk günkü aşk ve sevdayla çalışarak Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak projeleri teker teker hayata geçireceklerini sözlerine ekleyenYeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Demokrasinin en önemli ayağı olan, millet iradesinin tecelli ettiği bir seçim sürecini daha alnımızın akıyla tamamladık. 17 yıl önce bir sevda, bir vefa, bir dava ve millete duyulan aşk üzerine kurulan AK Partimiz, ilk günden bu yana giderek büyüyen teşkilatlarımızla el le gönül gönüle verip Türkiye’nin 81 ilinde sürdürdüğümüz seçim çalışmalarımız neticesinde milletimizin her zaman olduğu gibi yine teveccühü ve destekleriyle yeni bir zaferi daha ilan etmiş bulunmaktadır. Dünya Lideri, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonel liderliğinde ‘Memleket İşi, Gönül İşi’ diyerek çıktığımız bu kutlu mücadelemizde, tercihini ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin teminatı olan Cumhur İttifakından, istikrardan, yatırımdan ve hizmetten yana kullanan, sandıklarda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize canı gönülden şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızdan aldığımız ve eksilmeden devam edeceğine inandığımız dua ve desteklerle Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna taşıyacak projelerimizle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman bu şehrin sevdalısı olduğumuz gibi bundan sonrada ilk günkü aşkla bu şehrin insanları için “Belediyecilik Gönül İşidir” düsturuyla hareket edip, ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi kalkındırmak ve büyütmek için gece gündüz demeden çalışacağız, durmak yok diyerek koşmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt’ta ki tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, birlik ve beraberlik içerisinde güzel ilçemizi daha fazla geliştirmek ve büyütmek için ele ele gönül gönüne çalışacağız. Bugüne kadar olduğu bundan sonrada kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan toplumun tüm kesimlerinin sevgi ve saygısını kazanacak hizmetlerimize ağırlık vereceğiz. Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre aldığımız 102 bin 507 oyla omuzlarımıza yüklenen ağır sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek, teveccühlerine mazhar olduğumuz vatandaşlarımıza karşı mahcup olmamak adına daha fazla çalışacağız, koşturacağız ve mücadele edeceğiz. Geride kalan beş yıllık dönemde yaptıklarımız ortada, çok çalıştık, hep birlikte el ele vererek çok güzel yatırımları ilçemize kazandırdık ancak bunlar yeterli olmaz daha fazla yatırımın hayata geçmesi, refah seviyesinin daha da yükselmesi, yakaladığımız başarı çıtasını daha yukarılara taşımak içinde işimize dört elden sarılarak sandıklardan çıkan sonuçların hakkını vereceğiz. Bize güvenen, destek çıkan, kıymetli hemşehrilerimizin güvenine layık olabilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Belediyemizin kapıları dün olduğu gibi bundan sonrada tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; gerek aday adaylığım süresince, gerek adaylığımız sonrasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Genel Merkezine, Milletvekillerimize, seçim dönemi boyunca sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan AK Parti ve MHP İl ve İlçe Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerine, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarına, her iki partimize gönül vermiş olan teşkilat mensuplarımıza, mahalle temsilcilerine, ailem, akrabalarım, dost ve arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkan ve üyelerine, mahalle muhtarlarımıza, ulusal ve yerel yayınlarla katkı sağlayan kıymetli basın mensupları ile değerli hemşehrilerimizin teveccühüne layık olabilmek için ilk günkü aşkla hizmet üretmeye, çok çalışmaya söz veriyorum. Bu arada sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, sandık başında özveriyle çalışan tüm partililere, sandık görevlilerine, müşahitlere, seçim güvenliği için çalışanlara ve oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.