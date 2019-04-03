'Seçimi CHP kazandı' diyenler bu haberi okusun! 'Hedefe ulaştık'

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde tüm mitinglerinde sert dille eleştirdiği "Kürdistan'da kazanmak, Batıda Cumhur İttifakı'na kaybettirmek" stratejisiyle ilgili konuştu.

'Hedefe ulaştık'

Kesin seçim sonuçları açıklanmamasıyla birlikte CHP'nin İstanbul'da önde olması sonrası konuşan Temelli, "Batıda ortaya koyduğumuz hedefe ulaştık diyebilirim. Biz kazandırdık demiyorum. Biz toplumu bu seçeneğe ikna ettik.Biz buradan kazanılmış yerlerin üzerinde bir vesayet derdinde değiliz.Bütün belediyeler, belediye meclisleri hak etmiştir, hak ederek kazanmıştır. Kutluyoruz. Ama bu seçeneği koymasaydık sonuçlar böyle olmayacaktı. Bu seçeneği koymak bu stratejiyi hayata geçirmek, sonuçları birinci elden etkilemiştir. Ve bugün baktığımızda Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara gibi batıda hedeflediğimiz yerlerde stratejimiz tüm halklar nezdinde karşılığını bulmuştur.'' dedi.