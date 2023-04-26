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Okur Postası 'Seçime kadar çok şey olabilir... Zaman Erdoğan’ın lehine gelişiyor'
Okur Postası

'Seçime kadar çok şey olabilir... Zaman Erdoğan’ın lehine gelişiyor'

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:34:00 -
'Seçime kadar çok şey olabilir... Zaman Erdoğan’ın lehine gelişiyor'

Gazetemiz okurlarından İhsan Cora 'Seçime kadar çok şey olabilir... Zaman Erdoğan’ın lehine gelişiyor' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşamış olmasına rağmen 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı için dört aday yarışacak. Milletvekili adaylarının kesin listeleri henüz belli olmadı. Bu seçim ülkemiz için hayat memat meselesi. Sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın gözü kulağı bizdeki seçimlerde. Masumların, mazlumların da zalimlerin de. Listeler kesinleşip açıklanınca millet ittifakı partilerinde kuvvetli bir sarsıntı oldu. Siyaset ve ticaret baht işidir. İlim ise ceht işidir.

Deprem bölgesindeki büyük şehirlerimizden birinin valisi istifa edip aday olmuş. Üstelik kendisine en çok lüzum hissedilen bir zamanda. Çünkü şehri yıkılmış, yerle bir olmuş ve yeniden imar edilmesi lazım. O ise istifa ediyor ve milletvekili aday adayı oluyor. Otuz büyük şehirden birinin valisi bu. Yani otuz kişiden biri, bu görevi bırakıp altı yüz kişiden biri olmak istiyor. Niçin? Herhalde kanunsuz işler yaptı milletvekili dokunulmazlığı kazanıp kendini kurtarmak istiyor. Başka niçin böyle yapsın ki.

AK Parti’nin kuruluşunda bir üç dönem kuralı vardı. Halbuki üç dönem değil iki dönem olmalı. İki dönem vekillik yapanlar artık çekilmeli. Çünkü geriden binlerce insan geliyor. Onlara da yer açılmalı. Cumhurbaşkanı adaylarından biri ise partisinden beş dönem milletvekilliği yapmış, kendi köyünde bile çok az oy almış Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Her seçim zamanı olduğu gibi bu seçimler için anketler gene havada uçuyor. Kimine göre millet ittifakı kimine göre cumhur ittifakının adayı önde. Çoğu gitti azı kaldı. Seçime kadar çok şey olabilir. Zaman Erdoğan’ın lehine gelişiyor. İnşallah bu seçimi de kazanacak. İnsanlar A. Öcalan’ın, F. Gülen’in, M. Karayılan’ın yanında mı yoksa Ö. Halis Demir’in, A. Gaffar Okkan’ın, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin tarafında mı olacak?
Göreceğiz. Millet ittifakı mensupları ülkeye ve millete olan düşmanlıklarını Erdoğan düşmanlığının arkasına saklanarak dillendiriyorlar. Sultan Abdülhamid’i tahtan indirenler de aynı şeyi söylüyorlardı. Ama dokuz sene de koca imparatorluk yıkıldı. Dokuz sene 1910’lu yılların imkanlarına göre idi. Eğer Erdoğan giderse 2020’li yılların imkanlarına göre T. Cumhuriyeti ancak dokuz ay yaşayabilir.

Allah(c.c.)’dan hayırlısı. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler.
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