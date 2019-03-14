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Seçime hazırlanan muhtar, zatürreye yenik düştü

Alaşehir’in Hacıbey Mahallesi Muhtarı ve yeniden muhtar adayı olan Abdilmüttalip Ulusu yakalandığı ağır zatürre rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:59
Seçime hazırlanan muhtar, zatürreye yenik düştü

Alaşehir’in Hacıbey Mahallesi Muhtarı ve yeniden muhtar adayı olan Abdilmüttalip Ulusu yakalandığı ağır zatürre rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi. Muhtar Ulusu’nun bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

Manisa’da özel bir hastanede ağır zatürre tedavisi görürken bu sabaha karşı yaşamını kaybeden 49 yaşındaki Muhtar Abdilmüttalip Ulusu’nun 10 gün önce rahatsızlığı dolayısıyla Manisa’da özel bir hastanede tedavisine başlandığı öğrenildi. Burada ağır zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Muhtar Ulusu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah vefat etti.

 

Alaşehir’in Hacıbey Mahallesinde 12,5 yıldır muhtarlık yapan 1 çocuk bası Abdilmüttalip Ulusu 31 Mart seçimlerinde yeniden muhtarlık için aday olmuştu. Muhtar Ulusu’nun Hacıbey Mahallesi Kavala Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazdan sonra Yeni Mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:59
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