Seçime 10 gün kala İstanbul'da son anket açıklandı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde anket sonuçları bir bir açıklanıyor. Son olarak MAK Araştırma İstanbul ile ilgili yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

MAK Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 puan önünde bulunuyor.

"İmamoğlu için büyük başarı"

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat da yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu farkı 5 puana kadar düşürdü. Bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.