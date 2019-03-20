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Seçime 10 gün kala İstanbul'da son anket açıklandı

Yerel seçimlere 10 gün kala MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, elindeki son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:42
Seçime 10 gün kala İstanbul'da son anket açıklandı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde anket sonuçları bir bir açıklanıyor. Son olarak MAK Araştırma İstanbul ile ilgili yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

MAK Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 puan önünde bulunuyor.

"İmamoğlu için büyük başarı"

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat da yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu farkı 5 puana kadar düşürdü. Bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:42
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. İmamoğlu
  5. Mehmet Ali Kulat
  6. MAK Araştırma

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  • TacettinTacettin1 sa önce
    Düşürdü der iken İmamoğlu % 55 Binali de % 49.2 demek istiyor

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