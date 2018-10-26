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Gürcistan'da 25 kişi cumhurbaşkanlığına aday oldu

Gürcistan'da 28 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25 aday yarışacak.

26 Ekim 2018 Cuma 12:09
Gürcistan'da 25 kişi cumhurbaşkanlığına aday oldu

Gürcistan'da seçmenler, 28 Kasım'da yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek.

25 aday yarışacak

Seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları şöyle: Mikheil Saluaşvili, Giorgi Liluaşvili, Zviad Bagdavadze, Vakhtang Gabunia, Levan Çkheidze, Şalva Natelaşvili, Kakhaber Çiçinadze, Davit Bakradze, Zviad İaşvili, Davit Usupaşvili, Kakha Kukava, Gela Khutsişvili, Salome Zurabişvili, Zviad Mekhatişvili, Teimuraz Şaşiaşvili, Tamar Tskhoragauli, Akaki Asatiani, Besarion Tediaşvili, Zurab Japaridze, Vladimer Nonikaşvili, İrakli Gorgadze, Grigol Vaşadze, Mikheil Antadze, Giorgi Abdriadze ve Otar Meunargia.

Anketler, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Grigol Vaşadze ile muhalefet partisinin adayı Davit Bakradze'nin öne çıkan adaylar olduğunu gösteriyor.

Adaylardan Zurabişvili ve Vaşadze daha önce dışişleri bakanlığı yaparken, Bakradze ise parlamento başkanı olarak görev yapmıştı.

Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerine çıkması gerekiyor.  Anketler seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Anayasada yapılan son değişikliğe göre cumhurbaşkanı, 2023'ten itibaren parlamento tarafından seçilecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:09
  1. Salome Zurabişvil
  2. Gürcistan

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