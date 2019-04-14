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Seçim 2019 Sayfası

"Seçimden yüzde 45'e yakın oyla çıkmak AK Parti açısından başarılı"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: - "Böylesine kıyasıya ittifaklar içinde geçen bir seçimden yüzde 44 veya 45'e yakın bir oyla çıkmış olmak, AK Parti açısından başarılıdır"- "İstanbul'da çıkacak sonuç, ister Binali Yıldırım açısından ister İmamoğlu açısından olsun, elbette halkımızın takdiridir, bunlara da saygı göstereceğiz"

14 Nisan 2019 Pazar 18:15
"Seçimden yüzde 45'e yakın oyla çıkmak AK Parti açısından başarılı"

DENİZLİ (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Böylesine kıyasıya ittifaklar içinde geçen bir seçimden yüzde 44 veya 45'e yakın bir oyla çıkmış olmak, AK Parti açısından başarılıdır." dedi.

Arınç, Denizli Büyükşehir Belediyesince Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Kitap Fuarı'nda "Türk Siyasetindeki Anılar" konulu konferans verdi ve Necmettin Erbakan'la 1971'den 2011'e kadar geçirdiği 40 yılı anlattı.

Geçmişin unutulmaması adına 50 yıllık siyasi hayatının üç seri halinde kitaplaştırılacağını dile getiren Arınç, "Arınç 1 - Küçük Erbakan" isimli kitabının bir ay önce piyasaya çıktığını söyledi.

Konferansın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Arınç, 31 Mart'ta milyonlarca insanın sandık başına gittiğini ve oyunu dilediği gibi kullandığını, çıkan sonuçlardan bazı partilerin kendilerini başarılı gördüklerini ifade etti.

Arınç, şöyle konuştu:

"AK Parti'ye bakarsanız şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı. Yüzlerce, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı ve toplamda oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içinde geçen bir seçimden yüzde 44 veya 45'e yakın bir oyla çıkmış olmak, AK Parti açısından başarılıdır ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi Ankara ve İstanbul'un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak şüphesiz göremeyiz ancak total baktığınız zaman genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söylüyor.

'En son geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değil.' diyor. CHP, kendi açısından başarılı görülebilir. En azından iki büyükşehirde önde görünüyor. Henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir'i zaten alacağını herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı. Kırşehir'i, Çankırı'yı veya çevresindeki illerin belediyelerini kazanmak, bu da işte AK Parti'li, MHP'li belediye başkan adaylarının kıyasıya yarıştığı bir yerde çıkan sonuçlardır."

- "Saygı göstereceğiz"

Denizli'deki başarının Büyükşehir açısından çok büyük olduğunu, 19 ilçenin 14'ünü aldıklarını anlatan Arınç, İstanbul'da ise Maltepe ve Büyükçekmece belediyeleri için sayımların bittiğini, olağanüstü itiraz yöntemine gidileceğini belirtti.

Büyükşehir için de böyle bir itiraz yolunun bulunduğunu kaydeden Arınç, "Kanunda bu imkanlar varken buna göre karar vermek, Yüksek Seçim Kurulunun işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim. Çıkacak sonuca da elbette saygı gösterelim, kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul'da da çıkacak sonuç, ister Binali Yıldırım açısından ister İmamoğlu açısından olsun, elbette halkımızın takdiridir, bunlara da saygı göstereceğiz. Bu büyükşehirleri bu arkadaşlarımız yönetecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Arınç, fuarda kitaplarını imzalayan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u da ziyaret ederek selamlaştı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:15
  1. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç
  2. İlker Başbuğ
  3. İmza Töreni
  4. Kitap Fuarı
  5. seçim

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