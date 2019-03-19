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"Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "(Gökçeada) Adada 90 yıllık partinin adayı yok. Kime, neyi peşkeş çektiniz? Merkezde neyin karşılığı bunu yaptınız? Merkeze ne verdiniz de burada güçlü olduğunuz yerde aday çıkartamadınız?"- "İYİ Parti niye var, neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaklardı, CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar. Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak. Parti içi rahatsız. Ne olduğu belli olmayan bir parti"

19 Mart 2019 Salı 21:32
"Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin Gökçeada'da aday göstermemesini eleştirerek, "Kime, neyi peşkeş çektiniz? Merkezde neyin karşılığı bunu yaptınız? Merkeze ne verdiniz de burada güçlü olduğunuz yerde aday çıkartamadınız?" dedi.

Turan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin son yıllarda gözle görülür derecede dönüştüğünü söyledi.

Ankara'nın değil Çanakkale'nin vekili olduğunu belirten Turan, "Buraya geldiğimde bir şey duydum. Birileri seçim kazanacakmış sonra AK Parti'ye gelecekmiş. 'Hadi oradan' derim adama. O tren geride kaldı. Sen darbede, kavgada, mitingde, Ankara'da olmayacaksın. Bulunmaz Hint kumaşı mısın? AK Parti'de olan adam bizimle yol yürüyecek. Hangi partili olduğunu bilmediğimiz, her sene parti değiştiren bir adamın AK Parti'de yeri olmadı, olmayacak." diye konuştu.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinen Turan, şunları kaydetti:

"Avustralya'da terörist katliam yapıyor ama silahında 'Erdoğan' yazıyor. 'Erdoğan' diyorsa onun kimliği, bizim kimliğimizdir. Onun davasına sahip çıkacağız. Sen Erdoğan'ın en zor zamanında yanında olmayacaksın, sonra 'partisine geçerim' diyeceksin; olamaz böyle bir şey. Biz, kendimiz yolumuza devam ederiz. Biz, dünyaya meydan okurken, yatırım yaparken, ana muhalefet karşı çıkmaya çalıştı. Bu CHP'nin Atatürk'ün kurduğu CHP ile zerre kadar alakası kalmadı. Bir proje partisi, dış güçlerin sözleriyle hareket eden bir parti. 'PYD komşumuz olsun, bize oy vermeyene hizmet yok' denir mi? Adada 90 yıllık partinin adayı yok. Kime, neyi peşkeş çektiniz? Merkezde neyin karşılığı bunu yaptınız? Merkeze ne verdiniz de burada güçlü olduğunuz yerde aday çıkartamadınız?"

- "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"

Turan, CHP'nin oyunun 40 yıldan bu yana belirli bir düzeyi geçemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Millete rağmen iş yapan oy alır mı? Sözüm ona İYİ Parti niye var, neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaklardı, CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar. Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak. Parti içi rahatsız. Ne olduğu belli olmayan bir parti. Oy verirken o yüzden dikkat edeceğiz. Biz, kendimize oy vereceğiz. Adalı önce kendisine oy verecek. Beş yıl uyum içinde çalışmaya oy verecek ve beraber büyüyeceğiz."

Refah düzeyinin arttığını aktaran Turan, ufak tefek sorunlar varsa da çözüleceğini, çözümün birliği beraberliği sağlayan AK Parti'de olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Ümit Kolçak, AK Parti Gökçeada Belediye Başkan Adayı Muzaffer Dağlar ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:32
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. Çanakkale

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