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Seçimden önce bomba 2 anket!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce son anketler yayımlandı. Nev Bilgi Danışmanlık'ın anketine göre Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,45 iken, Statü Araştırma şirketinin anketine göre ise Yıldırım'ın oy oranı yüzde 50,2 şeklinde.

21 Haziran 2019 Cuma 21:07
Seçimden önce bomba 2 anket!

23 Haziran Pazar günü İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı.

İki şirketin anket sonuçlarında Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları birbirine yakın olsa da, Binali Yıldırım'ın yüzde 50'nin üzerinde oyla önde olduğu görülüyor.

Statü Araştırma Danışmanlık

Şirketin yaptığı araştırma, İstanbul genelinde 39 ilçede, 3.000 kişi ile CATI yöntemiyle 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seçime katılım oranı yüzde 86,4 olarak tespit edildi.

"Hangi aday bilgi ve tecrübe açısından daha yeterlidir?

Katılımcılara, "bilgi ve tecrübe açısından adayların hangisi sizce daha yeterlidir?" sorusu soruldu.

Bu soruya yüzde 51,2 oranında "Binali Yıldırım" cevabı gelirken, yüzde 48,8 oranında da Ekrem İmamoğlu yanıtı geldi.

Hangi adayın sorunları çözme becerisi daha fazladır?

Yine katılımcılar, "İstanbul'un sorunlarını bir bütün olarak değerlendirdiğinizde, hangi adayın bu sorunları daha fazla çözme becerisine sahip olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise, yüzde 52,8 "Binali Yıldırım" cevabı verirken, yüzde 47,2 de "Ekrem İmamoğlu" dedi.

Pazar günü hangi adaya oy vereceksiniz?

Şirketin "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna da katılımcılar yüzde 50,2 "Binali Yıldırım" cevabını verdi. Soruya, yüzde 49,1 oranında da "Ekrem İmamoğlu" cevabı geldi.

Nev Bilgi Danışmanlık

Nev Bilgi Danışmanlık şirketinin araştırması ise 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde 2500 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi.

Binali Yıldırım önde

%3,28 kararsız seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında Binali Yıldırım’ın oy oranı %50,45, CHP adayı İmamoğlu’nun oy oranı ise %48,89 olarak saptandı.

Binali Yıldırım lehine oluşan bu tabloyu anket bulguları ve seçmen eğilimleri de destekler nitelikte. Katılımcıların Binali Yıldırım’a olan güveninin rakibine oranla daha yüksek olduğu görüldü.

31 Mart'ta oy kullanmadığını söyleyenlerin yarısından fazlası 'Yıldırım' dedi

Ayrıca 31 Mart’ta oy kullanmadığını belirten seçmenlerin %57,8’i 23 Haziran seçimleri için Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:07
  1. Yerel seçim
  2. Binali yıldırım
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. ANKET
  5. 23 haziran
  6. cumhur ittifakı
  7. statü araştırma danışmanlık
  8. nev bilgi danışmanlık
  9. SİYASET Haberleri
  10. Ekrem İmamoğlu

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