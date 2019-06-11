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"Seçimde şaibeler, yolsuzluklar, oy hırsızlıkları ortaya çıktı"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Yüzde 10 sayıldığında ben 16 bin oy kazanıyorsam bu kazandığım oylar çalınmış oylardır. Bunun başka izahı yok"- "Biz bu seçimin yenilenmesini asla istemedik. Biz sayım tekrar yapılsın, insanların kafasındaki soru işaretleri kalksın, kimi seçmişse İstanbullular o mazbatasını alsın. Maalesef CHP bunu istemedi"

11 Haziran 2019 Salı 22:40
"Seçimde şaibeler, yolsuzluklar, oy hırsızlıkları ortaya çıktı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Yüzde 10 sayıldığında ben 16 bin oy kazanıyorsam bu kazandığım oylar çalınmış oylardır. Bunun başka izahı yok." dedi.

Bahçelievler'de Eğitim-Bir-Sen'in toplantısında sendika üyesi öğretmenlere hitap eden Yıldırım, İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararını hatırlatarak, "Maalesef İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tamamlanamadı. Çünkü seçimde şaibeler, yolsuzluklar, oy hırsızlıkları ortaya çıktı." dedi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sandıkların oy sayım döküm cetvelleri bomboş veya dolu altında üyelerin imzaları yok veya kayıp. İlçe seçim kurullarından 4 ilçe tamamı, 2 ilçe kısmen sayım kararı çıkardık. Oyların yüzde 10'u sayıldı fark 29 binden 13 bine düştü. Siz öğretmensiniz matematiği bilirsiniz, aralarında 13 bin fark olan iki aday var. Ne hikmetse sayıyoruz bizim oylar artıyor onlarınki azalıyor. Normal bir şey mi? Niye çalındı, nasıl çalındı diye soruyorlar? Yüzde 10 sayıldığında ben 16 bin oy kazanıyorsam bu kazandığım oylar çalınmış oylardır. Bunun başka izahı yok. Oyların tamamının sayılması mümkün olsa seçimin yenilenmesine gerek kalmayacaktı. Bunu bildiği için karşı taraf yeniden sayma işine şiddetle karşı çıktı. Foyaları meydana çıkacağını gördüler. Hemen seçim kuruluna müracaat ettirip reddettiler. YSK'ye da gittik orada da reddedildi. Yoksa biz bu seçimin yenilenmesini asla istemedik. Biz sayım tekrar yapılsın, insanların kafasındaki soru işaretleri kalksın, kimi seçmişse İstanbullular o mazbatasını alsın. Maalesef CHP bunu istemedi. Bizim için artık tek yok kaldı seçimin tekrarı için müracaat etmek. Bunu yaptık."

İstanbul'da 96 CHP üyesinin sandık başkanı yapıldığını ifade eden Yıldırım, "3 bin 950 sandık başkanı üyesi birbiriyle birinci derece akraba. İstanbul'da sandık başkanlığı üyeliği ihtiyacının 7 katı memur var. 7 kat memurdan seçmiyorsunuz. Özel bankalardan, akrabalardan sandık başkanı yapıyorsunuz. Bu herhalde bilgisizlikten yapılmış değil bunun arkasında bir plan ve organizasyon var." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu şeklindeki söylemlere değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mağdur 8,5 milyon işini gücünü bırakarak oy veren İstanbulludur. İstanbulluyu mağdur ettiler. Seçime hile karıştırarak, oy kaydırmaları yaparak, şaibeler yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın. Bize mağduriyeti bize yaşatanlara 23 Haziran'da bir cevap vermemiz lazım. Seçmenin her türlü şeytanın aklına gelmeyecek işlerin hepsini yapmışlar. Tabii 'neredeydiniz siz?' diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Biz işimizi tam yapamadık. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok?"

İstanbul için yapacağı çok iş olduğunu, 1 numaralı işinin trafik olduğunu aktaran Yıldırım, "Trafik nasıl çözülür? Bakın şekil A' ya. Türkiye'de nasıl çözdüysem, İstanbul'da da aynı şekilde çözeceğim." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, sözlerini, "Bütün öğrenciler spor salonlarından, şehir tiyatrolarından, müzelerden ücretsiz yaralanacak. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Öğretmenlerimiz ister kadrolu, ister sözleşmeli, ister ücretli toplu ulaşım ücretsiz olacak. Helali hoş olsun. Öğretmenlerimiz için bu bir başlangıç. İlerleyen günlerde başka müjdelerimiz var." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:40
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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