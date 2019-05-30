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Seçimdeöğrencilere söz verdi vaadini tuttu

Karabük’ün Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu Okul Öğrenci Meclis Başkanı İrem Arat, seçim döneminde öğrencilere vermiş olduğu projelerden birini gerçekleştirerek sözünü tutmuş oldu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:25
Seçimdeöğrencilere söz verdi vaadini tuttu

Karabük’ün Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu Okul Öğrenci Meclis Başkanı İrem Arat, seçim döneminde öğrencilere vermiş olduğu projelerden birini gerçekleştirerek sözünü tutmuş oldu.


7/B sınıf öğrencisi İrem Arat, geçtiğimiz Ekimayında Ülkü Ortaokulunda Okul Öğrenci Meclis Başkanlığı seçiminde aday oldu. 10adayın olduğu seçimde İrem , 42 oy alarak başkan seçildi. İrem Arat seçim propagandalarındaöğrencilere, “ Okulda mezuniyet yemeği vereceğim” vaadinde bulunmuştu. İrem Arat, sekizinci sınıf öğrencileri ile aileleri ve okul öğretmenlerineokul bahçesinde yemek verdi.


İrem Arat, “ Seçim zamanı sekizinci sınıf öğrencilerine mezuniyet yemeği vereceğim diye vaatte bulunmuştum. Verilen bir söz mutlaka tutulması vesözde durmak da erdemliktir. Sözümü çok şükür gerçekleştirdim.Mezun olacak arkadaşlarıma mezuniyet yemeği verdim. Ayrıca1 Haziran’da yapılacak olan LGS’ye girecek olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorumve şimdiden de Ramazan bayramlarını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:25
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