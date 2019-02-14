Seçimde hedef sıfır hata

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart’ta yapılacak seçimin sıfır hatayla, kazasız belasız tamamlanması için tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, bir yandan il genelinde vatandaşların asayiş ve güvenliğini sağlamak adına yoğun bir mesai yaparken, diğer yandan yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinin kentte huzur ortamında gerçekleşmesi, seçimlerin hatasız bir biçimde tamamlanması için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Düzenledikleri “Seçim Güvenliği Toplantısı’’nın tüm bu çalışmaların gözden geçirilip gerekli tedbirlerin şimdiden alınması açısından büyük önem arz ettiğini belirten Vali Demirtaş,‘’Malumunuz olduğu üzere 20 Ocak Pazar günü, İçişleri Bakanımızın başkanlığında bölgemizdeki 11 ilin valilerinin katılımıyla Seçim Güvenliği Bölge Toplantılarının 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.Bu toplantıda Bakanımız, seçim güvenliği konusunda geniş değerlendirmelerde bulunmuş ve önemli gördüğü hususların altını çizmişlerdir. Bakanımız konuşmalarında, öncelikle her seçimin kendine ait bir anlamının, bir öneminin ve topluma verdiği bir mesajının olduğuna; son 5 yılda gerçekleştirilen 6 seçimin, kendi anlamlarının dışında huzur, istikrar ve değişim gibi anlamlara geldiğine dikkat çekmişlerdir’’ dedi.

Tüm tedbirler alınacak

Seçimin bir hizmet yarışı olduğunu ve bunun kazananının da mutlaka Türkiye olması gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, ‘’Görevimiz, vatandaşlarımızın özgür iradelerini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe ve güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtacak ortamı temin etmektir. Bu itibarla tecrübemizi, bilgimizi, yeteneğimizi sahaya yansıtmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Tüm birimlerimizin birbirleriyle koordinasyon içerisinde çalışmasını mutlak surette temin etmeliyiz. Seçim güvenliği hususunda görevlerimizin temelde üç ana başlıktan oluştuğunu bilmeliyiz. Birincisi, kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikincisi seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsü ise seçim gününün akşamında oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin ve söz konusu tüm evrakların ilgili yerlere seçim hukukuna uygun bir biçimde iletilmesidir. Bu üç temel başlıktan hareketle önümüzdeki süreçte görevlerimizi hakkıyla ve hatasız bir biçimde yerine getirmemiz gerekiyor’’ diye konuştu.

Seçimle ilgili bugüne kadar ve bugünden 31 Mart’a kadar geçecek süreçte yapılacak açıklamalar ile yaşanması muhtemel gelişmelere karşı tedbirli olunmasının önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, ‘’Unutmayalım ki her seçim olduğu gibi bu seçim de dünyanın çeşitli merkezlerinden yakından izlenecek. O nedenle bizler mikro düzeyde, ilimizde ve ilçelerimizde seçimin sıfır hatayla, kazasız belasız tamamlanması için tüm tedbirlerimizi alacağız‘’ dedi.

Güvenlik planları hazırlanacak

31 Mart yerel seçimleri ile ilgili personele yönelik seçim güvenliği eğitim çalışmalarının 15 Şubat itibariyle tamamlanacağını belirten Vali Demirtaş, ‘’Bununla birlikte İl GAMER bünyesinde vali yardımcımızın başkanlığında “Seçim Koordinasyon Merkezi”miz de çalışmalarına başladı. Ayrıca daha önce gerçekleştirdiğimiz seçimler dikkate alınarak, risk analizlerimiz yapılacak ve bu doğrultuda il seçim güvenlik planlarımız hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanmasında tüm birimlerimiz koordinasyon ve iş birliğini üst düzeyde sağlayacaktır’’ şeklinde konuştu.

Miting programları, yemekli toplantılar ve mahalle toplantılarının, kampanya ve propaganda döneminde üzerinde hassasiyetle durulması gereken, en ciddi organizasyonlar olduğuna dikkat çeken Demirtaş, ‘’Yoğun katılımla gerçekleşen bu organizasyonların yapıldığı alan ve mekanların güvenliğinin sağlanması, büyük önem arz etmektedir. Alan ve mekanın aranması, üst aramalarının gerçekleştirilmesi, giriş çıkışların kontrol altında tutulması, miting meydanlarına çıkan yolların kapatılması gibi tedbirler mutlak surette alınmalıdır. Afiş çalışmalarının sadece seçim bürolarıyla sınırlandırıldığı unutulmamalı, çocukların broşür dağıtımında kullanılmasına da izin verilmemelidir’’ ifadelerini kullandı.

Güvenlik, özgür bir ifade için var

Bununla birlikte görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğini belirten Vali Demirtaş, ‘’Siyasi partilerin stant çalışmalarını izin verilen noktalarda yapmaları sağlanmalı; bu noktaların dışında faaliyet yapmak isteyenlere ise izin verilmemelidir. Ayrıca dijital ortamlarda güvenliğin sağlanması, sosyal medyanın seçim çalışması görünümünde halkı galeyana sevk eder mahiyete bürünmemesi, terör örgütü propagandasına ve gezi olayları benzeri bir harekete mahal verilmemesi için, ilgili birimlerimiz tarafından sıkı takibinin yapılmasını sağlayalım. Bunu yaparken de propaganda faaliyetlerine engel olmayacak şekilde yapılmasına özen gösterelim. Güvenliği bahane ederek özgürlüklerin önüne geçmeyelim. Unutmayalım ki güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bizim görevimiz, özgürlüğü temin etmektir‘’ şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş şöyle devam etti:

"Seçim gününe kadar seçim sandıklarının kurulacağı, oy pusulalarının ve oylar kullanıldıktan sonra torbaların saklanacağı ve sevk edileceği mekanların kameralarının, GAMER merkezlerinin çalışır vaziyette olmasını sağlamalıyız. Bu üzerinde durmamız gereken en önemli husustur. Bu mekanlarda kamera olup da çalışmamasının, hiç olmamasından daha büyük sıkıntılara neden olabilir."

Daha önceki seçimlerden hatırlanacağı üzere bu konunun tartışmasının günlerce, hatta aylarca sürebileceğine değinen Vali Demirtaş, ‘’O nedenle seçim gününden önce kameraların çalışma durumunu test etmeliyiz. Bir seçim tatbikatı ile kendi eksikliklerinizi görmeli, tatbikat neticesinde ortaya çıkan sonuçların analizini yapmalısınız. Kamera konusunda olduğu gibi, aydınlatma ve enerji hususunda da gerekli hassasiyeti göstermelisiniz. Trafo, elektrik dağıtım tesislerine sabotaj ihtimaline karşı tedbirlerinizi şimdiden almalısınız. Hatırlayınız, elektrik kesintisinin yaşanmasının bazı çevreler tarafından art niyetli bir biçimde kullanılması gündemi oldukça işgal etmişti’’ dedi.

Provakasyona mahal verilmeyecek

Adana’da 250 binin üzerinde Suriyeliyi misafir ettiklerini hatırlatan Vali Demirtaş, Suriyelilere oy kullandırılacağına dair provakatif girişimlerin önüne geçmek için, hem seçim öncesinde hem de seçim günü daima teyakkuzda olunması gerektiğini ifade ederek, ‘’Böylesi bir provakasyona mahal vermemeliyiz. Medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak kaydıyla, haber ve bilgi maksadıyla sandık çevrelerinde bulunmalarına imkan tanımalıyız. Seçim gününün akşamında oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, söz konusu tüm evrakların ilgili yerlere, seçim hukukuna uygun bir biçimde iletilmesi hususunda da, azami hassasiyet göstermeliyiz’’ diye konuştu.

Gerek sonuçların gerekse evrakın sorunsuz bir biçimde yetkilisine teslimine kadar işlerin başından ayrılmamak gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş konuşmasını söyle sürdürdü:

‘’Biliyorsunuz, hemen her seçimde ‘çöplükte bulunan oylar’ gibi birtakım şaibeler çıkarmaya meraklı bir kesim var. Dolayısıyla son ana, son saniyeye kadar tüm birimlerimizle, tüm personellerimizle görevlerimizin başında olmalı ve en küçük bir şaibeye fırsat vermemeliyiz. Esas itibariyle seçim gününün bir provasını yapmak, eksikleri görmek adına en etkili yöntemdir. Biliniz ki bu seçimin önemi, çekilen tüm zahmetlerin tümüne değerdir. Dolayısıyla alacağınız hiçbir tedbiri fazla görmeyin. Bir kez daha ifade etmeliyim ki bizim işimiz, seçimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını temin etmektir. Bunun içinde can güvenliği de var, istismara şaibeye fırsat vermemek de var. O nedenle dikkatli olursak, ihmal etmezsek ve sürekli iletişim halinde olursak, bu seçimleri Allah’ın izniyle ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamlarız.’’

Oy kullanacak engelli vatandaşlara ve yaşlılara da yardımcı olunması gerektiğinin altını çizen Vali Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinin Adana ve ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından toplantı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan sunum ile devam etti.