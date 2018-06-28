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Seçim zaferi sonrası Hollanda'dan skandal karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki büyük zaferi sonrası Rotterdam sokaklarında kutlama turları atılmasından rahatsızlık duyan koalisyon hükümeti, Hollanda'da “kamu düzenini bozabilecek” seçimlerin Rotterdam’da yapılmasına izin verilmemesini öngören bir madde eklendiğini duyurdu

28 Haziran 2018 Perşembe 09:02
Seçim zaferi sonrası Hollanda'dan skandal karar!

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Türklerin seçim gecesi sokaklarda zafer turları atmasından büyük rahatsızlık duyan yeni koalisyon, ortaklık anlaşmasına “kamu düzenini bozabilecek” seçimlerin Rotterdam’da yapılmasına izin verilmemesini öngören bir madde eklendiğini bildirdi.

Liberal VVD’nin grup başkanı Vincent Karremans’ın Türkiye seçimleri için Rotterdam’da oy kullanılmamasına rağmen böylesi bir yasak planını gündeme getirmesi, şaşkınlık yarattı. Karremans, çok sayıda Türk’ün 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması başta olmak üzere çeşitli siyasi ve sportif olaylarda sokaklara çıkıp korna çaldığını, sevinç turları attığını ifade edip bunun kentte gerginliğe yol açtığını ileri sürdü.

 Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, seçim gecesi kentte tur atan sürücülerden 70’inin para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:02
  1. seçim
  2. Erdoğan
  3. hollanda

YORUM YAZ

  • hakanhakan19 sa önce
    ne o haçlı köpeği Hollanda Osmanlı tokadı nasılmış
  • mm18 sa önce
    Sözde demokratik ve özgürlük ülkesi olan SAHTEKAR İKİYÜZLÜ NAYLON Devletler.!!!.. Yaptığınız ırkçılık ve şerefsizliğe demokratik kutlama ile cevap verenleri susturmakla durduramazsınız yanardağ patladı, cin şişeden çıktı, nehiri geri akıtamazsınız... usulca "ahlaksızlık silahlarınızı" yere bırakın ve teslim olun..
  • DürüstDürüst17 sa önce
    İT ÜRÜR;KERVAN YÜRÜR:
  • MercanMercan17 sa önce
    Çok demokratik ve medini insanlardır, tek dişi kalmış CANARLAR MEDENİYETİ..
  • Mesut SarpMesut Sarp19 sa önce
    Aynı şekilde bazı kararların Almanya ve diğer Ülkelerde alınması konu edilmeye başlandı. Bunun yanında Türklerin başka faaliyetlerine yasal engeller planlanıyor. Bu tür davranışlar hem Türkiyeye hem Avrupada yaşayan Türklere ne getirir ne götürür iyi düşünülmesi gerektigi kanısındayım.
  • kayıkayı20 sa önce
    kanı bozuk it soylarının sokaklarda gösteri yapmasından rahatsız olmuyorsunuz değilmi şerefsizler.seçim sonuçları bi yerlerinize battı sanırım.
  • mm19 sa önce
    bütün alçaklar, cinsi bozuklar, haçlı-siyonist-ırkçı-islam düşmanı odaklar....el ele tutuşun ve titreyin, gözlerinizi kapayın, yüksek sesle şarkı söyleyin...sonra yalakalık ve el-ayak öpmeye hazır olun ÇÜNKÜ sizi bile hızla sürüklendiğiniz ORTAÇAĞ ENGİZİSYON KARANLIĞINDAN KURTARACAK "BAĞIMSIZ, ADALETLİ, MAZLUMUN-MAGDURUN-İNSANLIĞIN UMUDU ÇÜÇLÜ TÜRKİYE" GELİYOR!
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