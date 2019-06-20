0553 313 94 23

Seçim yolculukları başladı

23 Haziran’daki İstanbul seçimleri için geri sayıma geçilirken, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki tatilciler ve seçmenler de dönüş yolculuğuna başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:27
Seçim yolculukları başladı

23 Haziran’daki İstanbul seçimleri için geri sayıma geçilirken, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki tatilciler ve seçmenler de dönüş yolculuğuna başladı. CHP Edremit İlçe Başkanlığı tarafından 2 bin 551 kişi 87 otobüsle İstanbul’a ulaştırılacak.


CHP Edremit ilçe örgütünün de 23 Haziran seçimleri için İstanbul’a toplam 87 otobüs kaldıracağı öğrenildi. Otobüslerin bir bölümü yola çıktı. CHP Edremit İlçe Başkanlığı tarafından İstanbul seçimlerinde oy kullanacak toplam 2 bin 551 seçmenin ulaşımı sağlanacak.


CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, “Gelen talepler doğrultusuna Edremit’te bulunan, İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlarımızın ulaşımı için gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. 2 bin 551 seçmenimizin Edremit’ten İstanbul’a ulaşımı için 87 otobüs ayarladık. İlk grubu yolcu ettik. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’a teşekkür ediyorum” dedi.


İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdüren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise yaptığı açıklamada, “23 Haziran seçimleri için İstanbul’a toplam 87 otobüs 2 bin 551 seçmen götürerek belki de tüm Türkiye’ye öncülük eden CHP Edremit İlçe Başkanı Sayın Fatih Yılmaz nezdinde emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir oyun dahi çok kıymetli olduğu 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na sonuna kadar destek olmaya ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor bombayı patlattı! İmza atıldı
    1. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı!..
    2. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    3. Neçirvan Barzani IKBY Başkanı..
    4. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    5. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    6. Araklı’daki selde hayatını kaybedenler..
    7. F klavye kursu tamamlandı
    8. İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560..
    9. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    10. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    11. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    12. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    13. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    14. Yemenli askerler, BAE destekli..
    15. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    16. Marmaris yangını 3 hektarda kontrol..
    17. Trabzon’un Yomra-Özdil karayolu..
    18. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    19. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    20. Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı
    21. Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
    22. Irak’ın yumurta almayı durdurması..
    23. Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman..
    24. Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü..
    25. "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim..
    26. 2019 üniversite kontenjanları devlet..
    27. Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya..
    28. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    29. Kilosu 150 dolara varan deniz..
    30. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"