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Seçim yenileniyor! Oy verme işlemi saat 8'de başladı

YSK'nın 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği 3 ilçe ve bir beldede, saat 8 itibariyle oy verme işlemi başladı.

02 Haziran 2019 Pazar 11:15
Seçim yenileniyor! Oy verme işlemi saat 8'de başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

17.00'de son bulacak

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:15
  1. Kırıkkale
  2. Denizli
  3. Artvin
  4. Adıyaman
  5. YSK
  6. oy verme
  7. yenilenen seçim

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