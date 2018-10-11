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Abdüllatif Şener'den ittifak açıklaması

PKK'nın ajansına konuşan CHP'li Abdüllatif Şener, HDP ile partisinin arasında ittifak yapılabileceğini söyledi. Şener, ittifak yapılması durumunda AK Parti'nin yüzde 20 oy kaybedeceğini savundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:54
Abdüllatif Şener'den ittifak açıklaması

Yerel seçimler için çalışmalarına hız veren CHP, HDP ile ittifak masasına oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilerleyen ittifak görüşmelerinde sona gelindi. CHP-HDP ittifakının yeni sinyalleriyse Konya milletvekili Abdüllatif Şener'den geldi.

"İttifak kurulabilir"

Terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşan Şener, "İttifaklar kurulabilir ama bu ittifakların kamuoyu algısıyla bağlantılı, hassas noktalarını da iyi izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yerel seçimler kurumsal ittifaka elverişli değildir. Bu daha çok tabanda olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

"AK Parti yüzde 20 kaybeder" rüyası

Abdullatif Şener, yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin sandığa da yansıyacağını söyledi. CHP'li Şener, AK Parti'nin yerel seçimlerde yüzde 15-20 oranında oy kaybedeceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:54
  1. Konya
  2. Abdüllatif Şener
  3. HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı
  4. terör örgütü
  5. pkk
  6. meclis
  7. ak parti
  8. chp
  9. kemal kılıçdaroğlu

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