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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:08
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesinin son günü 6 Mayıs olacak.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Seçim takviminin daha sonraki önemli aşamaları ise şöyle:

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:08
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