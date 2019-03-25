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Seçim takvimi işliyor

Sandık kurulları başkanlarına verilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları, bugün hazırlanmaya başlanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:53
Seçim takvimi işliyor

Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık kurulları başkanlarına verilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları, bugünden itibaren hazırlanmaya başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Buna göre, ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbaları bugün hazırlanmaya başlanacak.

Malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yarın sona erecek.

Ayrıca sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi de bugün tamamlanacak.

- Dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları iade edilecek

Bu arada 24 Mart Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları, yarın ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanakla iade edilecek.

Vatandaşlar yarından itibaren seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarından alabilecek. İlçe seçim kurulu başkanlıkları bu hususta ikişer gün arayla iki kere ilanda bulunacak.

Alınmayan seçmen bilgi kağıtları, oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

- Seçim propagandası 30 Mart'ta sona erecek

Seçim takvimine göre, 28 Mart Perşembe günü tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılacak.

29 Mart Cuma günü il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:53
  1. 31 Mart
  2. mahalli idareler genel seçimi
  3. seçim
  4. YSK

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