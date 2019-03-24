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Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal'dan anket paylaşımı

Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi olduğu gibi 31 Mart öncesi de iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için..." ifadelerini kullandı.

24 Mart 2019 Pazar 13:22
Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal'dan anket paylaşımı

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan FOX TV spikeri Fatih Portakal, ''Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız'' dedi.

Eline anket ulaştığını ve pazar akşamı çekişmelerin yaşanacağını söyleyen Fatih Portakal, her seçim öncesi olduğu gibi yine umutlu.

Her seçim döneminde FOX TV spikerleri Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor.

Portakal, hevesli bir görüntü sergiliyor

Seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963’ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:22
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fatih Portakal
  4. 31 Mart yerel seçimleri
  5. FOX TV
  6. İsmail Küçükkaya

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