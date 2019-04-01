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Seçim sonuçlarına itiraz edip 11 oy farkla seçimi kazandı

Kıran kırana bir yarışının yaşandığı Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan itiraz sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 22:25
Seçim sonuçlarına itiraz edip 11 oy farkla seçimi kazandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

CHP'liler kutlama yaptı

Keşan Adalet Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren veri girişlerinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP'nin Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı, ilçede seçimi 12 oy farkla kazandıklarını açıkladı ve şehirde partililer kutlama yaptı.

İtiraz yapılınca oylar yeniden sayıldı

AK Parti'nin bazı sandıklara itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 18 bin 414, CHP adayı Şenol Yalı'nın ise 18 bin 403 oy aldığı bildirildi.

Öte yandan CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 22:25
  1. Edirne
  2. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. Mustafa Helvacıoğlu
  5. Okan Gaytancıoğlu
  6. Şenol Yalı
  7. AK Parti
  8. Akparti
  9. Keşan
  10. AKP
  11. CHP

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