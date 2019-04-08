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Seçim 2019 Sayfası

Seçim sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Çankırı Belediyesi’nin ilk mutat meclis toplantısı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen başkanlığında gerçekleştirildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 20:10
Seçim sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Çankırı Belediyesi’nin ilk mutat meclis toplantısı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen başkanlığında gerçekleştirildi.


Meclis toplantısının en önemli gündem maddelerinden birini de 2018 yılının değerlendirmesi oluşturdu. Çankırı Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.


Çankırı Belediyesi 2019 yerel seçimler sonrasında yeni meclis üyeleri ile ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda üyelerin görev dağılımı da yapıldı. Meclis üyeleri arasından gizli oy ile yapılan 1. ve 2. Meclis Başkan Vekilliğine Özlem Demirci ile M. Melih Yaylacı seçilirken; iki yıl görev yapmak üzere Kâtip Üyeliğine Hasan Kara ve Ömer Kılıçarslan asil, Mehmet Filiz ve Ahmet Gezer ise yedek olarak seçildi. Belediye Encümeninde görev alacak isimler ise Şenol Şahin, Osman Kandeğer ve M. Melih Yaylacı oldu. Toplantıda; İmar, Dâhiliye, Plan ve Bütçe Komisyonları da oluşturuldu. İmar Komisyonuna Burak Bostancıoğlu, Merve Temeltaş, Muhammet İnci, Nail Altıparmak, Şevket Koç; Dâhiliye Komisyonuna ise Hasan Kertlez, Ömer Kılıçarslan, Turgut Özkan, Özlem Önel, Menekşe Erciyez seçilirken Plan ve Bütçe Komisyonunda ise Turgut Özkan, Nurettin Özaslan, Mehmet Filiz, Recep Deneci ve Arif Sancar görevlendirildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan meclis toplantısının en önemli gündem maddelerinden birini de 2018 yılının değerlendirmesi oluşturdu. Çankırı Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu, Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 20:10
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