Seçim sonrası ilk anket! 'En kararlı seçmen AK Parti seçmeni'

CNN Türk'e özel hazırlanan IPSOS sandık sonrası araştırması, Ahmet Hakan'ın sunduğu programda açıklandı.

"Hangi̇ cumhurbaşkanı adayı ve parti̇, ki̇mden oy aldı? Seçmen oy terci̇hi̇ne ne zaman karar verdi̇? Hangi̇ vaatler etki̇li̇ oldu? 1 Kasım 2015'teki̇ oy terci̇hi̇ni̇ deği̇şti̇ren seçmenleri̇n gerekçeleri̇ neler?" gibi soruların sorulduğu ankette seçmenlerin kanaatleri şöyle oluştu:





