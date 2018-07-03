Seçim sonrası ilk anket! 'En kararlı seçmen AK Parti seçmeni'
Seçim sürecinde en kararlı seçmenin AK Parti seçmeni olduğu yapılan araştırma ile ortaya çıktı.03 Temmuz 2018 Salı 08:56
CNN Türk'e özel hazırlanan IPSOS sandık sonrası araştırması, Ahmet Hakan'ın sunduğu programda açıklandı.
"Hangi̇ cumhurbaşkanı adayı ve parti̇, ki̇mden oy aldı? Seçmen oy terci̇hi̇ne ne zaman karar verdi̇? Hangi̇ vaatler etki̇li̇ oldu? 1 Kasım 2015'teki̇ oy terci̇hi̇ni̇ deği̇şti̇ren seçmenleri̇n gerekçeleri̇ neler?" gibi soruların sorulduğu ankette seçmenlerin kanaatleri şöyle oluştu:
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