Seçim sonrası dolar kuru: 19,81 TL! Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor! Döviz kuru: gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü Yurt Dışı ÜFE, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi, salı günü Finansal Hizmetler Güven Endeksi, çarşamba günü kapasite kullanım oranı, perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve cuma günü de turizm istatistikleri verileri takip edilecek.

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi, yüzde 6,13 değer kaybıyla 4.501,73 puandan kapanırken, gelecek hafta için gözler TCMB'nin politika faizi kararına çevrildi.

Öte yandan, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Borsa'da yaşananlar

Geçen hafta Borsa İstanbul, henüz halka arza hazır olmayan ancak ilerleyen dönemde halka arz yapmak isteyen şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması için "Girişim Sermayesi Pazarı" oluşturdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

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TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 37,17 oldu

Geçen hafta yurt içinde açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 37,17 olurken, TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda da, bankacılık sektörünün aktif kalitesi göstergelerinin iyileşmeye devam ettiği bildirildi.

Dolar/TL 19,8123

Dolar/TL, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 19,8123'ten tamamladı.

21 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve öviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Mayıs 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,81 (Alış) - 19,82 (Satış)

EURO: 21,38 (Alış) - 21,45 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,71 (Satış)

1 DOLAR = 19,82 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

21 Mayıs Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.259,21

Gram altın satış: 1.260,46

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.245,00

Çeyrek altın satış: 2.309,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.504,00

Yarım altın satış: 4.646,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.021,00

Tam altın satış: 9.265,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.159,00

Cumhuriyet altını satış: 9.294,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.255,00

Ata altın satış: 9.487,00

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