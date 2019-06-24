0553 313 94 23

İstanbul seçimi sonrası dolar düşüşte

Dolar/TL, yenilenen İstanbul seçimlerinin açık farkla CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanması ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin erken seçim tartışmalarına son veren seçim sonrası açıklamasıyla gevşedi. Dolar/TL 5.82'den gece 5.73'e kadar indi, 24 Haziran pazartesi günü dolar kuru 5.77 TL'den güne başlıyor. Euro ise 6.56'da. Piyasalarda ana gündem S-400 ve G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:14
İstanbul seçimi sonrası dolar düşüşte

Dolar/TL uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesi ve belirsizliğin sona ermesiyle düştü. İllikit Asya piyasalarında yüzde 1 üzerinde gevşeyen dolar/TL 5.82'den 5.73'lü seviyelere kadar indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Hatırlanacağı üzere 31 Mart seçimlerinin ardından, 18 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi ve Çin'den gelen pozitif verilerle 5.71'e kadar inen kur daha sonra Merkez Bankası rezervlerine yönelik soru işaretleri, yükselen CDS ve S-400 kaynaklı kaygılarla 5.85 üzerine çıkmış; 6 Mayıs'ta YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı, ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin tıkanması neticesinde bozulan küresel iklimle birlikte yaklaşık 2 aylık süre zarfında kur 6.25'i görmüştü.

Devamında ise Merkez Bankası'nın önlemleri, Fed'in sıkılaşmadan geri adım atarak yeniden genişlemeci güvercin mesajlar vermesiyle gelişmekte olan ülkeler karşısında zayıflayan dolar karşısında TL tekrar değerlenmiş ve kur yeniden 6 seviyesinin altına inmişti. Ramazan Bayramı'nda ise dolar/TL 5.60'lı seviyeleri görülmüştü.

Hükümet ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına son veren açıklamalarıyla piyasalarda seçim gündemi son buldu.

24 Haziran pazartesi günü seçimin ardından ilk işlem gününde dolar gevşeyerek 5.77 seviyesinde, euro ise 6.56'dan el değiştiriyor. Altının onsu 1400 üzerinden seyretmeye devam ederken, brent petrol fiyatı yeniden 65 doların üzerinde haftaya başladı.

Piyasalarda ana gündem maddesi S-400 olarak öne çıkıyor. ABD'nin olası yaptırımları değerlendirdiği haberler öncesi G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki görüşmeler bekleniyor.

İşlemciler içeride ise kabine revizyonu iddialarının izleneceğini ve uzun süredir alıcı konumundaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarına yönelik tavırlarının öne çıkacağını belirtiyor. Bütçe ve Merkez Bankası rezervleri de takip ediliyor.

Türkiye'de cari denge, ekonomik güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verisi beklenirken ABD ve Britanya büyüme rakamı, Fed ve BoE başkanlarının konuşmaları, Euro bölgesindeki yıllık enflasyon öne çıkıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 08:14
  1. dolar
  2. dolar kuru
  3. son dakika
  4. S-400
  5. dolar kaç lira oldu
  6. ekonomi son dakika İstanbul seçimi
  7. seçim sonuçları dolar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete sığındı
    1. Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete..
    2. Ceylanpınar’da motosiklet kazası:1..
    3. Ayvalık’ta yangın ahşap çay ocağını..
    4. Kırmızı ışıkta geçen ambulans..
    5. Erzincan’da yabancı sermayeli 1..
    6. Yoldan karşıya geçmek isterken..
    7. Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir?..
    8. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi..
    9. Yurtta hava durumu
    10. 24.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Otomobile giren yılan 4 saatlik..
    12. Dolar ne kadar? İmamoğlu kazanması..
    13. Otomobil, sivil polis aracına çarptı:..
    14. Özelleştirme İdaresi, Kayseri..
    15. Endonezya'daki deprem
    16. Güveçte yaz türlüsü nasıl yapılır?
    17. Kara yollarında durum
    18. Bulaşık makinesinden leke içinde çıkan..
    19. Seçim sonrası dolar düşüşte
    20. İl seçim kurulu panoya astı! İşte sonuç
    21. Küskünler vazgeçmedi! 1,7 milyon kişi..
    22. Saadet Partisi'nde 'İstanbul' istifası!
    23. Mursi'nin ailesinden Erdoğan'a teşekkür
    24. Kaşıkçı cinayeti soruldu… Trump'tan..
    25. ‘İran istikrarı bozuyor!’ Suudi..
    26. İran ile Amerika arasındaki gerilim..
    27. Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem
    28. Otel odasında korkunç olay
    29. Seçimlerin ardından... İl seçim kurulu..
    30. Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama