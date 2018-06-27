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Seçim sonrası AB Konseyi'nden 'endişeliyiz' açıklaması: Türkiye AB'den uzaklaşıyor, müzakereler durduruldu

AB Konseyi’nin sonuç açıklamasında, Türkiye’nin giderek Avrupa Birliği’nden (AB) uzaklaştığı ve üyelik müzakerelerinin neredeyse durdurulduğu belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 01:38
Seçim sonrası AB Konseyi'nden 'endişeliyiz' açıklaması: Türkiye AB'den uzaklaşıyor, müzakereler durduruldu

AB Konseyi'nin bugünkü toplantısında kabul edilen sonuç açıklamasında, "Konsey, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaştığını kaydediyor. Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili görüşmeler neredeyse çıkmazda ve yeni maddelerin açılması veya kapanması gözden geçirilemiyor" ifadelerine yer verildi.

Konsey ayrıca AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ile ilgili çalışmaların durduğunu da altını çizdi.

Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ile ilgili durumdan endişe ettikleri ifade edilen açıklamada, "Konsey özellikle hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere temel haklardan sürekli ve derinden rahatsız edici bir şekilde uzaklaşılmasından endişe duymakta" dendi.

Konsey Ankara'yı, ülke içindeki mevcut durumu düzeltmeye, Avrupa ve uluslararası standartlara uygun hale getirmeye çağırdı.

MALİ YARDIMA DEVAM

AB'nin, 3 yıl önce birliği sarsan sığınmacı krizine karşı mücadele kapsamında Türkiye'ye mali ve teknik yardımı sürdüreceği ifade edildi.

Sığınmacılarla ilgili AB ile Türkiye arasında 2016'da varılan anlaşmanın yürürlükte olduğu ve sonuç vermeye devam ettiği kaydedilirken sığınmacı krizine karşı mücadelenin etkili olabilmesi için ek çabalara ihtiyaç olduğunun altı çizildi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 01:38
  1. Ankara
  2. AB Konseyi
  3. Avrupa Birliği
  4. Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri

YORUM YAZ

  • saddisaddi1 gün önce
    ÇIKIN ŞU MİKROP BİRLİKTEN
  • AydınAydın23 sa önce
    Hahaha ha sabah sabah güleyim bari. Ulan konseyi takan var mı aceba. Bırakın artık şu yanlış siyaseti. Bu Avrupa gerçekten aptal. Abd ve Rusya’dan it gibi tırsıyorlar.Halbuki her ikisi için de pan zehir Türkiye.
  • kayıkayı20 sa önce
    birliğinizde batsııınnnnnnnnnnnnnn sizde batın beter olun çokta tınnnnn....
  • OguzOguz18 sa önce
    Ulan zaten İ.S.T.E.M.İ.Y.O.R.U.Z sizin birliğinizi sizler neden gelin güvey oluyorsunuz?İstediğimiz zaman alacaktınız Yunanistan ı dinlemeden amma geçti bolu pazarı sizler daha Türkiye ye muhtac hale geleceksiniz,mültecilere yaşattıklarınızı sizlerde yaşayacaksınız daha durun!
  • Hasan aliHasan ali21 sa önce
    Nedir bu AB hayranlığı, parasını, pulunun....,..Gönder şu mültecileri, yetmedi güvenli bir şkilde gönder gitsin, Avrupanın hangi şehrine gidecekse gitsin.O zaman bakayım ne yapıyorlar.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp17 sa önce
    Çok şükür ; AB bir Yahudi çukuru , düşen çıkamaz . . . Allah büyüktür ; biz kendimizi ateşe atıyoruz amma Allah bizi kurtarıyor ; şükür etmek gerek . . . zamanla ne dediğimi anlayacaksınız
  • AKINCIAKINCI21 sa önce
    50 YILOLDU AŞŞAĞILIKPİSLİKLERBİZİOYALAYIP DURDUNUZ SİZİHRENÇ YALANCI İKİYÜZLÜDÜZENBAZ MELUUUNLARSINIZ.HANGİ MÜSLÜMANÜLKEYİ KALKINDIRDINIZSADECESÖMÜRDÜNÜZ HAÇLISİYONİST KEFERELER CANINIZ CEHENNEME
  • ahmetahmet19 sa önce
    canın cehenneme ab haçlısı sen türkiyeye muhtaçsın hükümet mültecileri bırak gitsinler
  • hüs coşhüs coş18 sa önce
    yeter artık açın kapıları. sıgınmacılar avrupaya. israile. irana ve rusyaya yönlendirilmeli. katil esde kim destek veriyorsa yükü onlar çekmei
  • Urfali Ibrahim Urfali Ibrahim 1 gün önce
    Serefsizler Muzakereleri dondurmayin. Almiyoruz deyin bitti bizde yolumuza bakalim
  • nn21 sa önce
    Hangi sözünüzde durdunuz ne gibi yardımda bulundunuzbütün darbeleri yapanlar siz deyil miydinizhangi dostluk hangi müttefikden bahsediyorsun hangi uzakliktan bahsediyorsun teröre verdiğiniz silahı bize parayla vermedinizterörübesleyipbüyütüp gönderdinizbunları gölmeyen kör gözyokböyle baskıları her yönüyle herbağlantıyı her ilişkiyi her konuşmayı analiz ederek anlaya biliyoruz zaten argüman da kalmadı her şey deşifreoldu hainlerin insan düşmanlarının islam düşmanlarının ALLAHKAHRİ BELASİNİ VERSİN CEHENNEMİ YAŞASINLAR DÜNYASINDA AHİRETİ İNANCI ZATEN YOK
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