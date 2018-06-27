Seçim sonrası AB Konseyi'nden 'endişeliyiz' açıklaması: Türkiye AB'den uzaklaşıyor, müzakereler durduruldu

AB Konseyi'nin bugünkü toplantısında kabul edilen sonuç açıklamasında, "Konsey, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaştığını kaydediyor. Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili görüşmeler neredeyse çıkmazda ve yeni maddelerin açılması veya kapanması gözden geçirilemiyor" ifadelerine yer verildi.



Konsey ayrıca AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ile ilgili çalışmaların durduğunu da altını çizdi.

Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ile ilgili durumdan endişe ettikleri ifade edilen açıklamada, "Konsey özellikle hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere temel haklardan sürekli ve derinden rahatsız edici bir şekilde uzaklaşılmasından endişe duymakta" dendi.

Konsey Ankara'yı, ülke içindeki mevcut durumu düzeltmeye, Avrupa ve uluslararası standartlara uygun hale getirmeye çağırdı.

MALİ YARDIMA DEVAM

AB'nin, 3 yıl önce birliği sarsan sığınmacı krizine karşı mücadele kapsamında Türkiye'ye mali ve teknik yardımı sürdüreceği ifade edildi.

Sığınmacılarla ilgili AB ile Türkiye arasında 2016'da varılan anlaşmanın yürürlükte olduğu ve sonuç vermeye devam ettiği kaydedilirken sığınmacı krizine karşı mücadelenin etkili olabilmesi için ek çabalara ihtiyaç olduğunun altı çizildi.