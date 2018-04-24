Seçim öncesi piyasaları rahatlatacak hamle

Erken seçim kararının alınmasının ardından gözler, bir süredir devam eden ekonomipaketine yoğunlaştı. Kulislerde ise, piyasayı rahatlatacak önlemlerin seçim öncesi alınacağı konuşuluyor. Alınacak önlemlerde öncelik ise, lokomotif sektörlerde olacak.

Piyasayı rahatlatacak önlemlerin başında konuta ilişkin yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Sektör, bir süredir, satışlarda yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, bir dizi teşvik istiyordu. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin de, geçen günlerde yaptığı açıklamada, konutta tek KDV oranı uygulanması, tapu harcı indirimi, konut kredi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı şartının 300 bin dolara çekilmesi gibi talepler istediklerini açıkladı.

Bu düzenlemelerin bazılarının üzerine çalışıldığı ve yakın bir zamanda açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, 2017 yılında uygulanan teşviklere dikkat çekiliyor. Geçen yılın başında alınan kararlarla konutta yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e indirilmiş, damga vergisi sıfırlanmış ve tapu harcında indirim yapılmıştı. Piyasanın talebi üzerine bu önlemler, eylül ayına kadar yürürlükte kalmıştı.

MOBİLYACILAR SIRADA



Konut sektörü kadar mobilyacılar da KDV indirimi bekliyor. 2017 yılında KDV oranı indirilen sektörler arasında bulunan mobilyacılar, aynı teşviğin tekrar verilmesini ve KDV oranının yüzde 18’den 8’e indirilmesini istiyor. Ancak olası bir ekonomi paketinin içine mobilya sektörünün girip girmeyeceği bilinmiyor.

Bir diğer düzenleme beklenen konu ise, ilaç fiyatları. Türkiye’de ilaç fiyatları her yılın başında yeniden belirleniyor. Buna göre, bir önceki yılın ortalama Euro kurunun yüzde 70’i dikkate alınarak, her yılın başında ilaç fiyatlarında artış veya indirim yapılıyor.

İLAÇTA DÜZENLEME



Bu yılın başında ise, ekonomi yönetimi, ilaç firmalarından, yüzde 70 formülüne göre yapılacak fiyat artışıyla ilgili fedakarlık istedi. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda da, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde 23 yerine yüzde 15 olarak uygulandı. Ancak bu rakamın çok düşük olduğu ve kurdaki artışın devam ettiği itirazlarının ardından, ilaç firmaları için de yeniden bir çalışma gündeme geldi. Gelinen aşamada, ilaçlardaki iskonto oranlarından indirim yapılması bekleniyor. İskonto oranlarındaki düzenlemenin yüzde 2’ler düzeyinde olabileceği, böylelikle kur artışı kaynaklı zararın kısmen telafi edilebileceği belirtiliyor.