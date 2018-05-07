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Seçim öncesi dikkat çeken ziyaret! Alman Bakan Türkiye'ye geliyor

7 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'ye gelen Almanya'nın Avrupa ile ilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçimi öncesi de Türkiye'ye gelme kararı aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:14
Seçim öncesi dikkat çeken ziyaret! Alman Bakan Türkiye'ye geliyor

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak tarihi seçimlere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bu kez kaybetmek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli hesaplarla ittifak yaptı.

ALMANYA HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'deki seçim sürecine partilerden önce dahil olan Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda çalışmalarına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Almanya'nın bu açıklamasından sonra muhalefet partileri ülkedeki çalışmalarına hız verdi.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yaşananların ardından Almanya'nın Avrupa ile ilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'ye gelme kararı aldı.

CHP ZİYARETİ

Roth, ziyareti kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.7 Haziran'da yapılan seçimlerin hemen öncesinde de Türkiye'ye gelen Alman Bakan, yine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:14
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YORUM YAZ

  • Ahmet öztürk Ahmet öztürk 1 sa önce
    Yazıklar olsun bizi almayanı biz ülkemizi neden alıyoruz hava limanından geri gönderelim
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Biz de bu ya...agi ülkemize sokmayalim!
  • kayıkayı1 sa önce
    kısas a kısas.
  • düşmanın seni seviyosa sana sende bipuştluk var düşmanın seni seviyosa sana sende bipuştluk var 51 dk önce
    adamın adamolmadığı çorabındanbeli
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