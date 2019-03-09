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Seçim ofisine ateş ve iki kişi yaralayan saldırgan yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde, CHP’li Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim ofisine taksi içerisinden ateş ettiği iddia edilen saldırgan yakalandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
Seçim ofisine ateş ve iki kişi yaralayan saldırgan yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde, CHP’li Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim ofisine taksi içerisinden ateş ettiği iddia edilen saldırgan yakalandı. Şahsın, ilk ifadesinde Serdar Sandal ile görüşmek istediğini randevu alamayınca saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.


İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim ofisine, seçim çalışmaları yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen taksiden 4 el ateş edildi. İki kurşun, partili Batuhan Gül’ün bacağına ve Hakkı Bolat’ın dirseğine isabet ederken, diğer iki kurşun da seçim ofisinin camlarına isabet etti. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.


Olay sonrası bölgeye gelen polis, inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ve çevrede araştırma yapan ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.A. adlı kişiyi gözaltına alındı. Şahsın, polise verdiği ilk ifadesinde, CHP’li Serdar Sandal ile görüşmek istediğini, randevu alamayınca olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.


Öte yandan, B.A.’nın çok sayıda sabıkasının bulunduğu da ortaya çıktı. Dün akşam da yine aynı seçim ofisinde kavga çıktığı da öğrenildi. Kavga nedeniyle, CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Serhat Yoltay’ın darp edildiği belirtildi.



"Herhangi bir siyasi sonucu olduğunu düşünmüyoruz"


CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de olay yerine gelerek bilgi aldı. Sertel, "Önce belirsizdi kimliği, şimdi belirlendi. Bir kişi içeriye ateş etmiş. Arkadaşlarımız ateş edildiğini görünce, kaçmışlar; ama biri kolundan, diğeri ise ayağından kurşun girmiş ve iki arkadaşımız yaralı. 5 kişi içerdeymiş. Herhangi bir siyasi sonucu olduğunu düşünmüyoruz; yani öyle bir siyasi saldırı olmayacağını düşünüyoruz. Ben temkinli konuşuyorum bilmiyoruz tabii ki tam olarak arkasında kim var, ya da birileri mi yönlendiriyor onu bilmiyoruz; ama dileğim ve isteğim bizim için bu seçim Türkiye için çok önemli bir seçim. Buradan bir kez daha bütün Türkiye’ye barışı, kardeşliği insanların birbirine karşı sevgiyi ve saygıyı çoğalttığı bir seçim olsun. Hiçbir insanımızla bizim AK Parti’li, MHP’li başka hiçbir partiyle hiçbir sorunumuz yok, olamaz da. Bizim bizzat insanlara söyleyeceğimiz şu; bu seçim çok önemli bir seçim ama yerel seçim. Ne beka sorunu var, ne ülke sorunu var kardeşçe yaşayacağız kimse bunu engellemesin" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
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