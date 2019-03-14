Seçim ofisinde kan bağışı kampanyası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Bir günde 79 ünite kan bağışı toplandı.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Özkan Çobanoğlu, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Seçim Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen kan bağışından Gayet memnun olarak dönüyoruz” şeklinde konuştu.

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