Seçim kaybetmeye alışan CHP yine trollere bel bağladı!

Seçim kaybetmeye doymayanKemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mart 2019’da gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde sosyal medyadaki trollere umut bağladı.

Teşkilatlarda sıkı yönetim

Yerel seçim sürecinde sosyal medyayı daha etkin kullanmak isteyen CHP, teşkilatlara genelge gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yönetimindeki Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı genelgeyi tüm teşkilatlara ulaştırdı.

Genelgeye göre partideki tüm resmi birimlerden Facebook sayfası ve Twitter hesabı açması istendi. Genel merkez 10 Ocak tarihine kadar da her ilde WhatsApp grubu oluşturulması talimatı verdi. Teşkilatların sosyal medya hesapları ise ‘demirbaş’ olarak parti adına kaydedildi.

Genel merkezin talimatları ve seçim dönemindeki paylaşımları açılan bu Whatsapp grupları sayesinde illerdeki temsilciliklere ulaştırılacak. Genelgede, 'dil ve görsel kullanımı, resmi hesapların yönetimi, sosyal medya güvenliği' konularında talimatlar da yer aldı.

Sosyal medyada yine terör estirecekler!

Özellikle Gezi kalkışması sırasında yalan haberlerle sosyal medyada kışkırtıcı bir rol üstlenen CHP’ye ait trol hesaplar halen FETÖ ve PKK’nın hezeyanlarını destekler faaliyetlerde bulunuyor.

Kandil’in partisi HDP ile ittifak kuran CHP, sosyal medya hesapları aracılığıyla Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili kışkırtıcı paylaşımlar yapıp kaos ortamı oluşturmak isterken LGBTİ gibi sapkın oluşumlara da desteğini esirgemiyor.

Fransa’yı savaş alanına çeviren sarı yeleklilerin eylemlerini örnek gösterip ekonomiyi bahane ederek Türkiye’de kaos çıkarmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun hezeyanlarına sosyal medyada FETÖ ve PKK’ya ait hesaplar da destek sağlıyor. Yerel seçim kampanyası döneminde de CHP’nin yine sosyal medya aracılığıyla FETÖ’cülerin ve PKK’lıların desteğini alarak ülkede karışıklık çıkarmaya çalışacağı görüşü üzerinde duruluyor.

Parti tarafından teşkilatlara gönderilen genelgede ise yer alan bazı talimatlar şu şekilde;

"Tüzüğümüzün 31. madde c fıkrası ve 35. madde c fıkrası uyarınca demirbaşların korunması ve yönetiminden il ve ilçe saymanlarımızı sorumlu tutmaktadır. Bu bakımdan, gerek sosyal medya hesapları, gerekse internet sitesi, kurumsal e-posta hesabı gibi dijital varlıklarımızın demirbaş statüsünde kayıt altında tutulması ve yönetim değişikliği halinde diğer demirbaşlar gibi devredilmesi gerekmektedir. Bu hesaplar, görev değişimi halinde diğer demirbaş gibi devredilmelidir. Kurumsal hesaplardan örgüt adına kurulan cümleler ve yine örgüt adına paylaşımı mümkün olan görseller paylaşmalıdır. ‘Gittim, ‘konuştum’, ‘görüştüm’ gibi, ilgili kişi adına kullanılması gereken ifadeler, resmi hesaplarda kullanılmamalı, ‘İlçe başkanımız isim soyisim, Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti”., “... görüştü”, “... tebrik ederiz”’ şeklinde ifadeler kullanılmalıdır. Tüm resmi birimlerimizin, en azından Facebook sayfası ve Twitter hesabı edinmesini istiyoruz. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hesaplarının yanı sıra, ilçelerimiz semt ve mahalle temsilcilikleri için hesap açabilirler. Ancak özellikle mahalle örgütlenmelerinde görev değişiminde hesapların devrine özel önem verilmesi gerekmektedir."

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