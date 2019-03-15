Seçim kavgası barışla sonuçlandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, muhtarlar arasında çıkan kavga Kaymakam İhsan Emre Aydın’ın araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Kurtalan Kaymakamı Aydın, İlçe Jandarma Kumutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, Demirkuyu köyüne giderek geçtiğimiz gün kavga eden muhtar adaylarının aileleri ile görüştü. Kaymakam Aydın, yaşanan tatsız olayın unutulup tarafların birbirlerini affetmesinin büyük bir erdem olduğunu söyledi. İki aile büyüklerine barış ve huzur ortamının korunmasında büyük görevler düştüğünü dile getiren Kaymakam Aydın, tarafların elini sıkıp bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu. Kaymakam Aydın, Kurtalan’ın bölgenin en huzurlu ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu huzur ortamının devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizleri kırmayarak barıştığınız ve köyünüzü, ailelerinizi sevindirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizlerin, Kurtalan’ınve bölgenin birlik, beraberliğe ve huzura ihtiyacı var" dedi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydınöncülüğünde kavgaya karışmış olan iki ailenin mensupları Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek tokalaşıp barıştı.