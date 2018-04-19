Erken seçim kararı sonrası HÜDA-PAR ve Saadet'ten flaş karar
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini açıkladı.19 Nisan 2018 Perşembe 11:41
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede erken seçim kararının konuşacağı tahmin ediliyor.
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