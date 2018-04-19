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Erken seçim kararı sonrası HÜDA-PAR ve Saadet'ten flaş karar

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:41
Erken seçim kararı sonrası HÜDA-PAR ve Saadet'ten flaş karar

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede erken seçim kararının konuşacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:41
  1. Ankara
  2. Zekeriya Yapıcıoğlu
  3. HÜDA-PAR
  4. SP
  5. Saadet Partisi
  6. Temel Karamollaoğlu
  7. erken seçim

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  • milli görüşcü gençmilli görüşcü genç1 sa önce
    akp liere bak nasılda korkuyorlar çamur atan yorumlar yazmışlar korkun bizden gümbür gümbür geliyoruz
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI3 sa önce
    DEFALARCA YAZMIŞIMDIR NECMETTTİN ERBAKAN GİTTİ REFAHI-+FAZİLETİ-SAADETİ PARTİ OLARAK BİTTİ .BUNU ANLAMAK LAZIM.
  • Yeni osmanlı Yeni osmanlı 3 sa önce
    Siyasi çöp karaingilizoğlu
  • alperalper5 sa önce
    Sizden başka müslüman yok türkiyde katilerle zalimlerle şerfsizlerle berber olunan sonrada kendinizi müslüman sanın
  • Burak ASLANBurak ASLAN5 sa önce
    Esselamunlaeykum... Yüzde sıfır virgül bir % 0,1 arttırırsınız oylarınızı tebrikler...
  • Cemil AYDINCemil AYDIN6 sa önce
    Sizede Bu yakışır Yürrü temel İran ajanı Hüda parla Esedle elele mutlu yarınlara...Şer ittifakı...
  • ErdoğanErdoğan6 sa önce
    He hemen şimdi meclise girerler binde bilmem kaç oy alan parti meclise girecekmiş akıl olmayınca kendini buğday ambarında sanan tavuk zannediyorlar ancak 1 kıl kopartırlar oda Chp ye yarar başkada kimseye yaramaz
  • yusuf toygunyusuf toygun6 sa önce
    hüdaparı mecliste görmek isteriz. saadet mi, meclis mork değil.
  • veliveli6 sa önce
    hayırlı haberler alırız inşaallah
  • RAKKKRAKKK7 sa önce
    güzel gelişme bence mecliste olmaları iyi olur. ...
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