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Seçim için otobüslerle yola çıktılar

İstanbul’da pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Elazığ’daki vatandaşlar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.

21 Haziran 2019 Cuma 20:28
Seçim için otobüslerle yola çıktılar

İstanbul’da pazar günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Elazığ’daki vatandaşlar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için otobüslerle yola çıktı.


23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy kullanan ve memleketleri Elazığ’da tatilde bulanan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı. Binali Yıldırım’a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar yaklaşık 14 saat süren 1200 kilometre yol gidecek.



“Yıldırım’a destek için bin 200 kilometrelik yol gideceğiz”


Vatandaşlardan Yasin Gündüz, “Binali Yıldırım’a destek vermek için gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Elazığ’dan büyük bir destek var. Kazanacağız, tek temennimiz odur. Binali Yıldırım’a destek vermek için bin 200 kilometrelik yol gideceğiz. Organizasyon AK Parti il başkanlığı tarafından yapıldı. Güzel bir organizasyon, şimdi de seçim zamanı büyük bir destekle gidiyoruz” şeklinde konuştu.



“Oy kullanmak için tatilimi yarıda bıraktım”


Kızı ile birlikte Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden geldiklerini ve Binalı Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a gideceklerini ifade eden, Erkan Bozkurt, “Tatile gelmiştim, oy kullanmak için tatilimi yarıda bıraktım. Oy kullanıp tekrardan geri döneceğim. Seçimi kazanacağız başka şansı yok. Mutlaka kazanacağız. Kızımla birlikte oy kullanmak ve Yıldırım’a destek vermek için gidiyoruz. Oy kullandıktan sonra geri döneceğiz. 32 saat ediyor ama bizim için, Türkiye için değer” diye konuştu.


Vatandaşlardan Ayfer İvgin ise, “ Engelli çocuğumun tedavisi vardı ve onun için köye geldim. 20 yaşında yüzde yüz engelli bir çocuğum var. Şuanda arabadadır.Onu alıp tekrardan sırf Binali Yıldırım, AK Parti’ye destek olmak için İstanbul’a gidiyorum. Yeter ki AK Parti kazansın, başkası kazanmasın” ifadelerini kullandı.


İstanbul’da ikamet eden Elazığlıları oy kullanmak üzere bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ise, “İstanbul’da 23 Haziranda yapılacak olan seçimle ilgili İstanbul’da seçmen olan hemşerilerimizin oylarını kullanmak vatandaşlık görevlerini yapmak üzere İstanbul’a gidişlerini organize etmiştik. Şimdi o organizemizin ilk meyvesini hareket eden otobüslerimizle hemşerilerimizi yolcu etmiş olacağız. AK Parti olarak İstanbul’da ikamet eden ve herhangi bir vesileyle ilimizin herhangi bir yerinde bulunuyorsa duyurular, çağrılar yapmıştık. Yapmış olduğumuz çağrılarda imkanı olmayan İstanbul’da oyunu kullanmak üzere gitmek isteyen vatandaşlarımızın müracaatı üzerine göndereceğimizi ifade etmiştik. Bugün de bu organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:28
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