‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Aşkale’de huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Aşkale’de huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Erzurum ValisiOkay Memiş başkanlığında, Aşkale Kaymakamlık makamındagerçekleştirilen toplantıya, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu , İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Jandarma İlKomutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun’un yanı sıra Aşkale ilçe güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Erzurum ve Aşkale’de huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

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