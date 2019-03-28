‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Aşkale’de huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.28 Mart 2019 Perşembe 10:45
31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Aşkale’de huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.
Erzurum ValisiOkay Memiş başkanlığında, Aşkale Kaymakamlık makamındagerçekleştirilen toplantıya, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu , İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Jandarma İlKomutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun’un yanı sıra Aşkale ilçe güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.
Toplantıda, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Erzurum ve Aşkale’de huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.
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