0553 313 94 23

Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın Başkanlığı’nda Yapıldı

Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:50
Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın Başkanlığı’nda Yapıldı

Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla bu güne kadar alınmış olan tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıya, Vali Günaydın’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İlçe Kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı. Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin aldığını belirterek, seçimlerin huzur ve güven içerisinde sona ermesi için siyasi parti yöneticilerimizin, adayların ve vatandaşlarımızın katkı ve destekleri bizler için önemlidir.” dedi. Seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Günaydın, bununla ilgili çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.” diye konuştu. Vali Günaydın ayrıca oy verme günü ve sonrasında da her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olacaklarını belirtti.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunumun yapıldığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz koşulara başladı
    1. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    2. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    3. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    4. Kayak merkezinde yol genişletme..
    5. Bu araçtan sağ çıktılar
    6. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    7. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    8. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    10. Artvin’de yağışların az olması ile..
    11. Turist gemisi fırtana nedeniyle limana..
    12. Bursaray’dan ek seferler
    13. Vize ofisi, turizm sezonunda KUTO..
    14. Tanzim satışlara 2 gün ara
    15. Kars’ta seçim günü 3 bin 622 polis ve..
    16. Fırında ekmek yaparken evi yandı
    17. Seçime saatler kala İYİ Parti'ye şok!..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Erdoğan..
    19. Trump'tan yeni tehdit: Dalga..
    20. Çakır’dan Aziziye için seçim uyarısı
    21. 15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa..
    22. AK Parti'den haddini aşan Cindoruk'a..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de..
    24. Düzce Üniversitesinde ahlak anlayışı..
    25. "Ülkemizin her köşesinde sandıklara..
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    27. "Boyun germe estetiği ile yıllara..
    28. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    29. Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    30. Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'