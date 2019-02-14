Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığı’nda Yapıldı

Kayseri’de Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Günaydın’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez, ilçe kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı. Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirtti. Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Vali Günaydın, en küçük bir olumsuzluğa meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunum yaptığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.