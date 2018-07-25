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Pakistan'da bombalı saldırı: 28 ölü

Pakistan'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53
Pakistan'da bombalı saldırı: 28 ölü

Pakistan'ın Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi.

Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53
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