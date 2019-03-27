0553 313 94 23

Seçim günü Ankara’da 22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak

Ankara Valiliği, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için gereken tedbirlerin alındığını ve 22 bin 201 güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Seçim günü Ankara’da 22 bin 201 güvenlik görevlisi görev yapacak

Ankara Valiliği, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için gereken tedbirlerin alındığını ve 22 bin 201 güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.


Ankara Valiliğinden seçimlere yönelik alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin huzur ve güven içinde tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi/ortaya koyabilmesi amacıyla valiliğimizce seçim güvenliği tedbirleri planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. İlimiz genelinde bin 706 oy verme alanındaki 12 bin 194 sandıkta 19 bin 538 polis ve 2 bin 663 jandarma olmak üzere toplam 22 bin 201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğalgaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından gerekli tedbirler alınmış, jeneratör takviyeleri yapılmıştır. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır. İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    1. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    2. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    3. Meral Akşener Sakarya’da
    4. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    5. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    6. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    7. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    8. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    9. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    10. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    11. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    12. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    13. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    14. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    15. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    16. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    17. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    18. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    19. Göztepeli futbolcular depremzede..
    20. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    21. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    22. New York borsası yükselişle açıldı
    23. Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
    24. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika..
    25. 24. POMEM polis alımları | POMEM 2019..
    26. ASBİAD, Konyaaltı Belediyesi Başkan..
    27. Fuat Oktay'dan Katar'daki askerlere..
    28. Sanayi sitesinde tefeci operasyonu: 2..
    29. PKK'lı hainler teslim oldu
    30. AK Parti'nin Bolu mitingi
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek