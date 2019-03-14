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"Seçim günü 1 milyon AK Parti'li sahada olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:- "Seçim gününde aktif görev alacakların sayısı 1 milyondur"- "Sadece sonuç alım sistemi için seçim günü akşam saatlerinde görev alacak görevlilerimizin sayısı 870 bindir. İstanbul hariç Türkiye'nin 118 yerinde çağrı merkezimizi kurduk. İstanbul hariç 7 bin 277 kişi çağrı merkezi görevlisi belirledik. İstanbul'da sadece çağrı merkezi görevlilerinin sayısı bin 893. Bütün hepsini topladığınızda yaklaşık 10 bin kişi yapıyor. 10 bin kişi çağrı merkezinde bilgisayar ekranı karşısında duracak ve sandıklardan bilgi alacak"- "İstanbul'da akıllı telefon kullananların sayısının çok olduğunu düşünerek, İstanbul'un büyüklüğü sebebiyle sonuç alınmasının zor olacağı kanaatinden hareketle, orada bunu telefon uygulaması üzerinden yapalım dedik"

14 Mart 2019 Perşembe 12:13
"Seçim günü 1 milyon AK Parti'li sahada olacak"

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 1 milyon partilinin aktif görev alacağını bildirdi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mart'a kadar tüm seçim görevlilerinin eğitimini tamamlayacaklarını, tüm illerde en az birer kez seçim görevlilerinin eğitimini gerçekleştireceklerini belirtti.

15 Mart'tan itibaren AK Parti Seçim İşleri Başkanlarının illeri tek tek gezerek toplantılar yapacağını anlatan Yavuz, bu toplantılara özel slaytlar ve bilgi notları hazırladıklarını, ilk konu başlığının sonuç alım sistemi, ikinci başlığın sandıklara ilişkin çalışmalar, üçüncü başlığın ise seçim kurulu olduğunu ifade etti.

- AK Parti'nin seçime girmediği yerlere özel müşahitler

Seçime yönelik hazırlıkları gözden geçirdiklerini vurgulayan Yavuz, "Mesela; sandık kurulu üyesi olmayan sandıklarımız var mı, eğitilmeyen müşahidimiz var mı, seçim görevlilerine seçim materyalleri verildi mi? Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti'nin seçime girmediği yerlerde özel müşahitler ona göre özel eğitildi mi? Çünkü orada sandık kurulu üyemiz yok, bütün işlemleri müşahit üzerinden işleteceğiz." dedi.

Sandık sonuç bilgisini de müşahitler üzerinden alacaklarını, itiraza yetkili kişilerin belirlenip, itiraz örneklerinin ortaya çıkarılıp çıkarılmadığına bakacaklarını aktaran Yavuz, seçim gününün nasıl planlanacağını da ortaya koyduktan sonra itiraz ve şikayet süreçlerinin nasıl işleteceğine dönük hukukçu, eğitimci ve seçim kurulu temsilci ve üyeleriyle bir çalışma yapacaklarına değindi.

Seçim günü sonuç alım sistemine dönük bir iddiaları olduğunu kaydeden Yavuz, "Türkiye'de en hızlı sonuç alacak parti biz olmalıyız. Bizden daha hızlı hiçbir parti alamadı bugüne kadar. Çok hızlı bir şekilde bu sonuçları alalım. Türkiye'de ilk bilen biz olalım." diye konuştu.

- "Aktif görev alacakların sayısı 1 milyondur"

Partide bir merkez kuracaklarına dikkati çeken Yavuz, "Seçim gününde aktif görev alacakların sayısı 1 milyondur." bilgisini verdi.

Yavuz, bu 1 milyonun içinde sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle yönetimlerinin bulunmadığına değindi.

31 Mart akşamı yapılacak çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sadece sonuç alım sistemi için seçim günü akşam saatlerinde görev alacak görevlilerimizin sayısı 870 bindir. 870 bin kişi olmasa biz sonuçları çok hızlı alamayacağız demektir. Çağrı merkezi görevlilerimiz ve koordinatörlerimiz var. İstanbul hariç Türkiye'nin 118 yerinde çağrı merkezimizi kurduk. İstanbul hariç 7 bin 277 kişi çağrı merkezi görevlisi belirledik. Her bir merkezin başına da koordinatör verdik. İstanbul'da sadece çağrı merkezi görevlilerinin sayısı bin 893. Bütün hepsini topladığınızda yaklaşık 10 bin kişi yapıyor. 10 bin kişi çağrı merkezinde bilgisayar ekranı karşısında duracak ve sandıklardan bilgi alacak."

- İstanbul'a özel telefon uygulaması

İstanbul'da da sonuç alım sistemi olduğunu ancak onu ayrı bir sistem olarak kurguladıklarına işaret eden Yavuz, "İstanbul'da akıllı telefon kullananların sayısının çok olduğunu düşünerek, İstanbul'un büyüklüğü sebebiyle sonuç alınmasının zor olacağı kanaatinden hareketle, orada bunu telefon uygulaması üzerinden yapalım dedik. Görevli, sayım bittikten sonra telefondaki uygulama sayesinde o sandıktaki sonucu giriyor, onay tuşuna basıyor ve direk merkeze aktarmış oluyor. Merkeze aktarılan bilgiyi de bizim esas sonuç alım sistemi oradan çekiyor. Böylece İstanbul'un da içinde olduğu bütün Türkiye'nin resmi ortaya çıkmış oluyor." ifadelerini kullandı.

- "YSK'ye bilgiler yansımadan çok önce bize bilgiler yansımış olacak"

Teşkilatların seçim gününe özel hazırlandığını bilgisini veren Yavuz, sandık görevlilerinin oyun kime ait olduğunu öğrenir öğrenmez AK Parti'nin her seçim türü için ayrı hazırladığı "oy sayım döküm çizelgesi"ne bu bilginin işlendiğini anlattı.

Sonrasında bütün kurul üyelerinin imzasıyla bu bilginin sandık sonuç tutanağına bağlandığını aktaran Yavuz, "Daha onlara sıra gelmeden bizim sandık sonuç sistemine bilgi aktaracak arkadaşımız, hemen sandık sonuç sistemine tanımlı telefonla bilgi veriyor. Daha imza altına alınmadan önce bizim sisteme sonuç giriyor. Diyelim ki büyükşehir belediye başkanlığı sayımı olsun, 17.00'de (oy verme işlemi) kapanan bir yer olsun. 18.30'da (sonuçlar) imza altına alınsın, 18.00'de sonuçlar bize ulaşmış olacak. Yüksek Seçim Kuruluna bilgiler yansımadan çok önce bize bilgiler yansımış olacak." diye konuştu.

- "Bu kadar muhkem kurulmuş başka bir teşkilat yok"

Bu sistemin AK Parti'ye has bir sistem olduğuna işaret eden Yavuz, "Bunu başka partiler de kurabilir ama bence imkansız. Çünkü CHP geçen dönemlerin birisinde bunu denedi, işletemedi. İşletemez, neden? Bu kadar muhkem kurulmuş başka bir teşkilat yok. Bunun bu kadar muhkem olması Sayın Cumhurbaşkanımızdan kaynaklanıyor. Çünkü onun İstanbul örneği ve direktifleriyle geldiğimiz bir nokta var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşkilat bilinci ve hakimiyeti olmasaydı bugün buralara kadar gelmemiz kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:13
  1. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

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