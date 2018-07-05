0553 313 94 23

Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı seçim gecesi ağlıyordu

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı rahatı ve rahat olmak isteyeni sevmiyor. Alışık olmayanlar bu yolculuğa dayanamazlar. Mesela o seçim akşamı İstanbul’da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar çok etkiledi ki, duygu doruktaydı. Ağlıyordu telefonda, konuştuk" dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:28
Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı seçim gecesi ağlıyordu

Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladığı sırada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışmak zor mu kolay mı?" sorusuna "Cumhurbaşkanı rahatı ve rahat olmak isteyeni sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculuğa dayanamazlar. Mesela o seçim akşamı İstanbul’da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar çok etkiledi ki, duygu doruktaydı. Ağlıyordu telefonda, konuştuk." sözleri ile çalışma anlayışını ve temposunu anlattı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın verdiği o cevap:

"Cumhurbaşkanı rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir şeyi var, iş tutuş şekli var. Bu tabi biz alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bunda nereden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık olmasın, yanlış olmasın. Ama Türkiye büyük bir ülke. Yani yurdun kilometrelerce uzağında bir yerde olay oluyor. Onu sizin an be an yönetmeniz mümkün değil. Oradaki idarecilerin aynı hassasiyeti taşıması lazım. Ondan üzülüyor, duygusal yönü çok kuvvetlidir.

TELEFONDA AĞLIYORDU

Mesela o seçim akşamı İstanbul’da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar çok etkiledi ki, duygu doruktaydı. Ağlıyordu telefonda, konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku hepsi gitmiş. Bütün dikkatini oraya vermiş. Bir ara gelmemeyi düşündü, işler normalleşince geldi. Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş. Ben kendisini 1978’den beri bilirim. Beraber belediyede çalıştık."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:28
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binali Yıldırım
  4. seçim 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak? 2018 Kurban Bayram tatili
    1. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    2. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    3. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    4. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    5. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    6. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    7. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    8. "Bunu yapanları bulun!"
    9. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    10. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    11. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    12. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    13. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    14. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    15. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    16. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    17. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    18. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    19. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    20. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...