İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle oy verme ve oyların toplanma yerleri̇ne, hatta çöplüklere seçi̇m gününden önce gi̇derek sahte çeki̇mler yapmak ve bundan da mani̇pülasyon amaçlı vi̇deolar üretmek i̇steyen art ni̇yetli̇ ki̇şi̇ler olabi̇li̇r. Bu tarz şüpheli̇ çeki̇m yapan ki̇şi̇lere karşı da sadece güvenli̇k bi̇ri̇mleri̇mi̇zi̇n deği̇l tüm vatandaşlarımızın hassas olmasını ri̇ca edi̇yorum." dedi.

Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak önlemlerin görüşülmesi amacıyla Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova valileri ile İçişleri Bakanlığı Merkez, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na başkanlık yaptı.



Sahil güvenlik personeli dahil 553 bin kolluk biriminin seçimde görevi başında olacağını kaydeden Soylu, 120 bin personelin eğitimi tamamlandığını belirtilerek, şöyle konuştu.

Güvenlik teknolojisinin tüm imkanlarını, helikopter, drone ve insansız hava araçlarından, kent güvenlik sistemlerine kadar birçok teknolojik imkanı bu seçim sürecinde kullandıklarını dile getiren Soylu, özellikle miting güvenliğinde, polislerin yaka kameralarından da faydalandıklarını kaydetti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Normal trafik polislerimizde olan kameralar, sadece çevrimdışı kayıt yapma özelliğine sahipti. Şu anda yeni nesil, online kullanım imkanı sunan kameralar alıyor ve tüm illerimize gönderiyoruz. Bunlar sayesinde bir miting alanında olan biteni, izleme merkezlerinden alandaki polislerimizin gözüyle takip ve analiz yapabilme şansına sahip oluyoruz. Bir de buna ilaveten huzur uygulamalarında ve mitinglerde daha önce de uyguladığımız ve güzel sonuçlar aldığımız üçüncü göz uygulamasına, bu dönemde de devam edilecektir. Bu yöntemde, sahada iki personelimiz denetim yaparken bir üçüncü personelimiz de daha dışarıdan onları izleyecektir. Böylece ekip olarak mekanı daha geniş bir bakışla takip etme imkanı buluyoruz."

Bakan Soylu, kampanya döneminde ve seçim günü terör eylemleri konusunda önlemler ve istihbarat faaliyetlerinin en üst seviyede olacağını vurgulayarak, "Saha uygulamalarında üst araması, X-Ray kontrolü, araç altı taraması, hatta araç araması gibi konularda arkadaşlarımız uyanık, aktif ve dikkatli olmalıdır. Hem bu seçimde hem de genel anlamda, havaalanlarından kamu binalarına, AVM'lere kadar, giriş çıkışlarda üst araması veya araç taraması gibi kontrollerin yapıldığı her yerde arkadaşlarımızın dikkatli özellikle olmasını, insanları rahatsız etmeden ve nezaketten taviz vermeden ama en küçük de bir ihmal göstermeden, bu sorgulamaları yapmasını rica ediyoruz. Lütfen kimse işini küçük görmesin." diye konuştu.

Kampanya dönemindeki güvenlik önlemlerini planlarken birinci önceliğin, ifade ve propaganda özgürlüğünün tam olarak kullanılabilmesini temin etmek olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesine, öte yandan bir hukuksuzluğa veya güvenlik ihlaline de müsaade etmemeye azami gayret gösterilecektir. Stant açma, toplantı ve gösteri yapma ile ilgili prosedür yasal çerçeveyle belirlenmiştir. Bu kurallara herkesin riayet etmesi, parti ve bağımsız adayların miting düzenlerken gerekli izinleri almaya hassasiyet göstermesi, bildirimlerde bulunması, elbette arkadaşlarımızın güvenlik alması açısından işlerini kolaylaştıracaktır. Geçen gün malum bir siyasi parti bir aday tanıtım toplantısı yapacak, 'biz polis istemiyoruz.' diyor. Allah muhafaza, orada olabilecek bir olayın bedelini biz nasıl ödeyelim? Biz orada güvenlik almak durumundayız. Ondan sonra orada bayrağı sallayacak, 'İşte bize şunu yaptılar, bunu yaptılar.' gibi seçim dönemini de istismar etmeye çalışabilecek halin önünü açabilecektir. Kurallar çerçevesinde görevimizi ifa etmek zorundayız. Keza stantları açarken de yetkili birimlere önceden bildirim yapılması konusu da ihmal edilmemelidir. Geçen seçimde özellikle stant konusunda ciddi şekilde çatışma ve seçim olayları oldu. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulunun aldığı bir karar her şeyi rahatlattı. Yasal prosedür uygulandığı zaman emniyet birimlerimizin de oralarda gerekli güvenlik tedbirlerini kolaylıkla alabilmesi mümkün olabilecektir. Korsan gösteri ve miting yaparak, emniyet birimlerimizle karşı kaşıya gelmek ve bunu propaganda malzemesi yapmaya çalışmak, buradan mağdur edebiyatına kalkışmak, kimse kusura bakmasın ama siyaset değil basiretsizliktir. İzinsiz bir gösteriye müdahale ediliyorsa, ekip arkadaşlarımız da buradaki eksikliğin tutanakla kayıt altına alınmasına, güvenlik adına yapılan çekimlerle belgelenmesine, hiçbir şekilde 'propaganda hakkının ihlali' gibi bir iddiaya mahal verilmemesine arkadaşlarım özen gösterecekler."

- "Sandık çevrelerine yetkisiz kişilerin girip çıkmasına müsaade edilmeyecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sandık başında yetkili kişinin sandık başkanı olduğunu belirterek, "Sandık çevrelerine yetkisiz kişilerin girip çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Sandık güvenliğinden sorumlu kolluk birimlerinin listesi ilçe seçim kuruluna önceden bildirilecek, sandık güvenliğinden sorumlu yetkililer sandık kurulu başkanlarına kendilerini bizzat tanıtacaklardır. Keza sandık çevresinde herhangi bir şiddet, tehdit, zor kullanma gibi bir olay meydana geldiğinde sandık kurulu başkan ve üyelerinden birinin veya vatandaşın çağrısıyla görevli kolluk birimleri olay yerine intikal edecek ve gerekli yasal işlemleri yapabilecekler. 24 Haziran seçimlerinde sandık çevresiyle ilgili ve buradaki görevlerle ilgili tanımlamalar değişti ve genişletildi. 24 Haziran seçimlerindeki uygulama aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.

- "Bozuk kamera bizim için en önemli tehlikelerden biri"

Oyların toplanma ve naklinde kullanılacak yerlerin kamera ve aydınlatma kontrollerinin yapılmasına ve eksikliklerin giderilmesine başlandığını anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Hatta bu çerçevede eksiklik görülen yerlerde jeneratör ve aydınlatma malzemelerini arkadaşlarımız satın alıyor. Şunu hatırdan çıkarmamak lazım, çalışmayan kamera, sadece şaibe üretmeye yarar, başka hiçbir işe yaramaz. Bizim de durduk yerde bir şüpheyi veya şaibeyi canlandıracak halimizin olmaması lazım. Kamera olmasın, bozuk da olmasın. Kameralar bozuksa şaibe kendiliğinden oluşur. Bozuk kamera bizim için en önemli tehlikelerden biridir. Ne oy pusulalarının toplanma yerlerinde ne de insanların kafasında karanlık hiçbir nokta bırakmamak, sürecin her aşamasını aydınlık ve şeffaf şekilde yürütmek durumundayız. Şehirlerimizdeki bütün kameralarımızı ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ediyoruz. İnşallah ne bir şaibeye ne de bir istismara imkan verecek şekilde tedbirlerimizi almış durumdayız ve almaya da devam ediyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 5 yılda 6 seçim geçtiğini hatırlatarak, "Seçimin güvenilirliği ve güvenliği konusunda Yüksek Seçim Kurulu ile üzerimize düşen görevi, başarılı bir noktada koordinasyon içinde gerçekleştirdik. 24 Haziran'da saat 17.00'de bizi ilgilendiren, kamu düzeni açısından Yüksek Seçim Kurulu etrafına insanları toplayıp başka bir hadiseye sevk etmeye yönelik bir anlayış içine girdiler. Ne oldu? 1 saat sonra 'Adam kazandı.' diyerek, şapkayı alıp önüne koyuverdiler. Bütün dünyada Türkiye, seçim sistemi açısından en önemli ve en üstün noktalardan bir tanesidir. Kendi kendimizi sakatlayabilecek dedikodularla, bu demokrasi şenliğini, milletimizin hak ve hürriyetlerini başka bir noktaya taşıyacak anlamlara gelebilecek sakatlamaları yapmamayı, yaptırmamamayı seçim içinde bulunan tüm taraflara bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Seçmenin yüzde 18,5'i İstanbul'da oy kullanacak"

İstanbul Vali Ali Yerlikaya da İstanbul Seçim Güvenlik Planı'nın hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Valiliğimizde seçim koordinasyon merkezlerimizi kurduk, bakanlığımızla irtibat ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu seçimde GAMER'e büyük iş düşecek. GAMER'i daha önce gelen talimatlarla jandarmamız ve emniyetimizle güçlendirdik, güçlendiriyoruz. 7/24 esasına göre GAMER’imiz seçime dair Ankara'yla, şehrimizle, milletimizle paylaşılması gereken tüm bilgileri an be an paylaşacak ve kamuoyunu doğru bilgilendirecek. Seçim milletimizin irade ve kararının sandık aracılığıyla yansıdığı çok özel bir gün. Ülke genelinde seçmen sayısı 57 milyon 393 bin, ki bu daha netleşmedi. Bu sayının yüzde 18,5'i İstanbul'da seçmen ve İstanbul'da oy kullanacak."

