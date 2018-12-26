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Seçim anketleri açıklandı!

Piar Araştırma Şirketi, yerel seçimlere yönelik İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, AK Parti'den aday gösterilmesi an meselesi olan Binali Yıldırım yüzde 36,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüz 33 oy ile ikinci sırada bulunuyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:24
Seçim anketleri açıklandı!

Piar Araştırma, yerel seçime yönelik yaptığı son seçim anketi araştırma sonucunu yayımladı. Seçim anketi sonuçlarına göre, İstanbul’da AK Partili Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu sollamış durumda.

Araştırma, 19-22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 3 bin 120 kişiyle görüşülerek yapıldı. Anketin hata payı yüzde 1,8 olarak açıklandı.

Yıldırım yüzde 36,5 oy aldı

Buna göre İstanbul’da AK Parti’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,5. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 33’le Yıldırım’ı takip ediyor.

İşte Piar Araştırma'nın Ankara ve İstanbul'daki anket sonuçları:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. yerel seçim
  4. yerel seçim anketleri açıklandı
  5. yerel seçim anketleri

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