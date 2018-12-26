Seçim anketleri açıklandı!

Piar Araştırma, yerel seçime yönelik yaptığı son seçim anketi araştırma sonucunu yayımladı. Seçim anketi sonuçlarına göre, İstanbul’da AK Partili Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu sollamış durumda.

Araştırma, 19-22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 3 bin 120 kişiyle görüşülerek yapıldı. Anketin hata payı yüzde 1,8 olarak açıklandı.

Yıldırım yüzde 36,5 oy aldı

Buna göre İstanbul’da AK Parti’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,5. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 33’le Yıldırım’ı takip ediyor.

İşte Piar Araştırma'nın Ankara ve İstanbul'daki anket sonuçları: